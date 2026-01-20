НА ЖИВО
      вторник, 20.01.26
          Инциденти

          Несъобразена скорост причини катастрофа край Бургас: пострадаха майка и дете

          20 януари 2026 | 10:51 520
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Дете и майка му са пострадали при пътен инцидент, след като автомобилът им е аварирал и е бил ударен от друга кола, съобщиха от полицията.

          Катастрофата е станала малко след 7:00 часа в понеделник на пътя Бургас – Средец, в близост до бензиностанция.

          Директорът на Национален парк „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол и марихуана в кръвта Директорът на Национален парк „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол и марихуана в кръвта

          По първоначална информация авариралият автомобил е бил със включена аварийна сигнализация, но въпреки това 50-годишна шофьорка го е застигнала и е ударила отзад. Причината за инцидента, според полицията, е движение с несъобразена скорост.

          Майката и 10-годишният ѝ син са били откарани за медицински преглед, след което са освободени за домашно лечение с болки в кръста и корема.

          По случая е извършена проверка, а обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

