Несъобразена скорост причини катастрофа край Бургас: пострадаха майка и дете

Дете и майка му са пострадали при пътен инцидент, след като автомобилът им е аварирал и е бил ударен от друга кола, съобщиха от полицията.

- Реклама -

Катастрофата е станала малко след 7:00 часа в понеделник на пътя Бургас – Средец, в близост до бензиностанция.

По първоначална информация авариралият автомобил е бил със включена аварийна сигнализация, но въпреки това 50-годишна шофьорка го е застигнала и е ударила отзад. Причината за инцидента, според полицията, е движение с несъобразена скорост.

Майката и 10-годишният ѝ син са били откарани за медицински преглед, след което са освободени за домашно лечение с болки в кръста и корема.

По случая е извършена проверка, а обстоятелствата около катастрофата се изясняват.