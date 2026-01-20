Нетаняху: Няма да има турски или катарски войски в Ивицата Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че в Ивицата Газа няма да бъдат разполагани турски или катарски войски, като подчерта, че Израел обсъжда единствено със Съединените щати бъдещия модел на управление на анклава.

„Няма да има турски или катарски войници в ивицата Газа. Обсъждаме с нашите приятели в Съединените щати състава на Съвета [за управление на Газа]“, заяви Нетаняху в реч пред Кнесет. - Реклама -

Премиерът подчерта, че Израел се намира на прага на втората фаза от мирния план на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, която според него има ясен фокус:

„Това означава едно: Хамас ще бъде разоръжен, а Газа ще бъде демилитаризирана“, добави Нетаняху, цитиран от израелския портал Ynet.

Напрежение около управлението на Газа

На 17 януари Нетаняху вече беше заявил, че предложеният състав на Съвета за управление на Газа не е бил съгласуван с Израел и „противоречи на израелската политика“. Тогава кабинетът му съобщи, че премиерът е инструктирал външния министър Гидеон Саар да постави въпроса пред държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Контекст на мирния план

На 9 октомври 2025 г. Израел и радикалното палестинско движение Хамас се договориха да приложат първата фаза от мирния план, предложен от президента Тръмп. Споразумението беше постигнато с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, а ден по-късно в Ивицата Газа влезе в сила прекратяване на огъня.

Втората фаза от плана предвижда:

изтегляне на израелските войски от анклава;

от анклава; разполагане на международни стабилизационни сили ;

; създаване и започване на работа на структури за управление на Газа.

Изявлението на Нетаняху ясно показва, че Израел ще настоява за демилитаризация на Газа и изключване на Турция и Катар от всякакво военно присъствие в следващия етап на уреждането.