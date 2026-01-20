НА ЖИВО
      вторник, 20.01.26
          Начало Свят Политика

          NORAD изпраща команден самолет в американска база в Гренландия

          20 януари 2026 | 02:36 50
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Команден самолет ще пристигне скоро в американска военна база в Гренландия за „отдавна планирани“ дейности, съобщи в понеделник NORAD.

          Съобщението на NORAD – съвместна американско-канадска военна организация за аерокосмически мониторинг и отбрана – идва на фона на нарастващото напрежение около искането на президента на САЩ Доналд Тръмп за американски контрол над Гренландия, която е автономна територия под суверенитета на Дания.

          От организацията подчертаха, че дейностите са координирани с датските власти и се провеждат в рамките на установените дипломатически процедури.

          „Тази дейност е координирана с Кралство Дания и всички поддържащи сили действат с необходимите дипломатически разрешения. Правителството на Гренландия също е информирано за планираните дейности“, заявиха от NORAD.

          Съобщението има за цел да подчертае рутинния характер на мисията, въпреки повишената чувствителност около стратегическата роля на Гренландия и засиления международен фокус върху сигурността в Арктика.

