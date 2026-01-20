Норвегия предупреждава гражданите: имуществото може да бъде реквизирано при война

В понеделник хиляди норвежци очакваха да получат официални писма от военните, с които да бъдат информирани, че домовете, автомобилите, лодките и оборудването им могат да бъдат конфискувани в случай на война, съобщи Euronews.
От въоръжените сили подчертаха, че мярката е част от по-широка стратегия за готовност.
В него се уточнява още, че в мирно време тези писма нямат практическо действие, освен да информират гражданите за правомощията на армията при евентуален въоръжен конфликт.
По думите му норвежкото общество трябва да бъде подготвено за сериозни заплахи за сигурността, включително и най-лошия сценарий – война.
