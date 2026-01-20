Норвегия предупреждава гражданите: имуществото може да бъде реквизирано при война

В понеделник хиляди норвежци очакваха да получат официални писма от военните, с които да бъдат информирани, че домовете, автомобилите, лодките и оборудването им могат да бъдат конфискувани в случай на война, съобщи Euronews.

От въоръжените сили подчертаха, че мярката е част от по-широка стратегия за готовност.

„Целта на реквизицията е да се гарантира, че по време на война въоръжените сили имат достъп до ресурсите, необходими за националната отбрана“, се казва в изявление на военните.

В него се уточнява още, че в мирно време тези писма нямат практическо действие, освен да информират гражданите за правомощията на армията при евентуален въоръжен конфликт.

„Значението на подготовката за кризи и война се увеличи драстично през последните години. Норвегия е в най-сериозната си ситуация със сигурността след Втората световна война“, заяви Андерс Йернберг, ръководител на Норвежката организация за отбранителна логистика.

По думите му норвежкото общество трябва да бъде подготвено за сериозни заплахи за сигурността, включително и най-лошия сценарий – война.