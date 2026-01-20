НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Норвегия предупреждава гражданите: имуществото може да бъде реквизирано при война

          20 януари 2026 | 02:17 140
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В понеделник хиляди норвежци очакваха да получат официални писма от военните, с които да бъдат информирани, че домовете, автомобилите, лодките и оборудването им могат да бъдат конфискувани в случай на война, съобщи Euronews.

          - Реклама -

          От въоръжените сили подчертаха, че мярката е част от по-широка стратегия за готовност.

          „Целта на реквизицията е да се гарантира, че по време на война въоръжените сили имат достъп до ресурсите, необходими за националната отбрана“, се казва в изявление на военните.

          В него се уточнява още, че в мирно време тези писма нямат практическо действие, освен да информират гражданите за правомощията на армията при евентуален въоръжен конфликт.

          „Значението на подготовката за кризи и война се увеличи драстично през последните години. Норвегия е в най-сериозната си ситуация със сигурността след Втората световна война“, заяви Андерс Йернберг, ръководител на Норвежката организация за отбранителна логистика.

          По думите му норвежкото общество трябва да бъде подготвено за сериозни заплахи за сигурността, включително и най-лошия сценарий – война.

          „Извършваме значително повишаване на военната и гражданската готовност“, подчерта Йернберг.

          В понеделник хиляди норвежци очакваха да получат официални писма от военните, с които да бъдат информирани, че домовете, автомобилите, лодките и оборудването им могат да бъдат конфискувани в случай на война, съобщи Euronews.

          - Реклама -

          От въоръжените сили подчертаха, че мярката е част от по-широка стратегия за готовност.

          „Целта на реквизицията е да се гарантира, че по време на война въоръжените сили имат достъп до ресурсите, необходими за националната отбрана“, се казва в изявление на военните.

          В него се уточнява още, че в мирно време тези писма нямат практическо действие, освен да информират гражданите за правомощията на армията при евентуален въоръжен конфликт.

          „Значението на подготовката за кризи и война се увеличи драстично през последните години. Норвегия е в най-сериозната си ситуация със сигурността след Втората световна война“, заяви Андерс Йернберг, ръководител на Норвежката организация за отбранителна логистика.

          По думите му норвежкото общество трябва да бъде подготвено за сериозни заплахи за сигурността, включително и най-лошия сценарий – война.

          „Извършваме значително повишаване на военната и гражданската готовност“, подчерта Йернберг.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Урсула фон дер Лайен настоя за уважение на суверенитета на Гренландия и Дания

          Красимир Попов -
          Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта „необходимостта от недвусмислено уважение“ към суверенитета на Гренландия и Дания по време на среща в...
          Политика

          Берлин и Париж търсят общ фронт срещу митническите заплахи на Тръмп

          Красимир Попов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в понеделник, че Берлин и Париж ще договорят съвместна стратегия срещу последните митнически заплахи на президента на САЩ Доналд...
          Инциденти

          40 загинали при най-тежката жп катастрофа в Испания от над десетилетие

          Красимир Попов -
          Броят на загиналите при сблъсъка на високоскоростни влакове в Южна Испания нарасна до 40, съобщи АФП. Катастрофата, станала късно в неделя, 18 януари, е най-смъртоносният...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions