Нощен руски удар в Киев остави хиляди блокове без ток и отопление

След нова руска ракетна и дронова атака срещу Киев на 20 януари, 5635 блока останаха без отопление. Приблизително 80% от тях са жилищни сгради, където отоплението е възстановено наскоро след предишен обстрел на 9 януари. Това обяви кметът на Киев Виталий Кличко, цитиран от „Зеркало недели“.

Според него, предната вечер само 16 от близо 6000 сгради са останали без отопление поради щети по критична инфраструктура в резултат на атаката на 9 януари. Новият обстрел обаче отново е причинил широко разпространени прекъсвания на електрозахранването.

Освен това, поради днешната атака, жителите на левия бряг на столицата на Украйна останаха без вода. Комуналните и енергийните компании работят за бързо възстановяване на отоплението, водата и електричеството.

Припомняме, че в енергийния сектор на Украйна е обявено извънредно положение поради руските обстрели.