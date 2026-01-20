НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Нощен руски удар в Киев остави хиляди блокове без ток и отопление

          20 януари 2026 | 08:30 420
          Руски удари по Киев
          Руски удари по Киев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          След нова руска ракетна и дронова атака срещу Киев на 20 януари, 5635 блока останаха без отопление. Приблизително 80% от тях са жилищни сгради, където отоплението е възстановено наскоро след предишен обстрел на 9 януари. Това обяви кметът на Киев Виталий Кличко, цитиран от „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Според него, предната вечер само 16 от близо 6000 сгради са останали без отопление поради щети по критична инфраструктура в резултат на атаката на 9 януари. Новият обстрел обаче отново е причинил широко разпространени прекъсвания на електрозахранването.

          Освен това, поради днешната атака, жителите на левия бряг на столицата на Украйна останаха без вода. Комуналните и енергийните компании работят за бързо възстановяване на отоплението, водата и електричеството.

          Припомняме, че в енергийния сектор на Украйна е обявено извънредно положение поради руските обстрели.

          След нова руска ракетна и дронова атака срещу Киев на 20 януари, 5635 блока останаха без отопление. Приблизително 80% от тях са жилищни сгради, където отоплението е възстановено наскоро след предишен обстрел на 9 януари. Това обяви кметът на Киев Виталий Кличко, цитиран от „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Според него, предната вечер само 16 от близо 6000 сгради са останали без отопление поради щети по критична инфраструктура в резултат на атаката на 9 януари. Новият обстрел обаче отново е причинил широко разпространени прекъсвания на електрозахранването.

          Освен това, поради днешната атака, жителите на левия бряг на столицата на Украйна останаха без вода. Комуналните и енергийните компании работят за бързо възстановяване на отоплението, водата и електричеството.

          Припомняме, че в енергийния сектор на Украйна е обявено извънредно положение поради руските обстрели.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Разузнавателен самолет на САЩ прелетя недалеч от Сочи в Черно море

          Иван Христов -
          Разузнавателен противоподводен самолет Boeing P-8A Poseidon на ВМС на САЩ е бил забелязан над Черно море близо до Сочи, установи РИА Новости въз основа...
          Война

          Комбинирана руска атака по Киев остави квартали без ток и вода при минусови температури

          Дамяна Караджова -
          Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев през изминалата нощ.
          Война

          „Ислямска държава“ пое отговорност за кървавото нападение срещу китайски ресторант в Кабул

          Красимир Попов -
          Групировката Ислямска държава пое отговорност за нападението срещу китайски ресторант в афганистанската столица Кабул, при което загинаха най-малко 7 души, съобщи разузнавателната група SITE...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions