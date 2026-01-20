Община Шумен е осъдена да заплати обезщетение в размер на 18 000 лева на 61-годишна жена, пострадала вследствие на лоша инфраструктура. Решението на магистратите е по казус, свързан с инцидент в района на Съдебната палата в областния град.

Самият инцидент е станал през 2023 г. Пострадалата дама е завела съдебен иск с претенция за обезщетение от 30 000 лева за претърпените вреди. След разглеждане на обстоятелствата, съдът е преценил, че справедливата сума за репариране на щетите е 18 000 лева.

Основният мотив на магистратите за осъдителната присъда е бездействието на общинската администрация. Според съдебното решение, Общината не е изпълнила законовото си задължение да поддържа улиците и тротоарите в безопасно за гражданите състояние, като конкретните пропуски са установени именно в района около Съдебната палата.

Към момента постановеното решение все още не е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горна инстанция.

Това не е единственият случай на съдебно преследване срещу местната власт за инциденти. В отделно производство друга жена успешно осъди Община Шумен след като е била ухапана от улични котки. Присъденото обезщетение по този казус е в размер на 2500 лева.