      вторник, 20.01.26
          Община Шумен осъдена да плати 18 000 лв. на жена, пострадала при падане до съда

          20 януари 2026 | 14:41
          
          Община Шумен е осъдена да заплати обезщетение в размер на 18 000 лева на 61-годишна жена, пострадала вследствие на лоша инфраструктура. Решението на магистратите е по казус, свързан с инцидент в района на Съдебната палата в областния град.

          Самият инцидент е станал през 2023 г. Пострадалата дама е завела съдебен иск с претенция за обезщетение от 30 000 лева за претърпените вреди. След разглеждане на обстоятелствата, съдът е преценил, че справедливата сума за репариране на щетите е 18 000 лева.

          Основният мотив на магистратите за осъдителната присъда е бездействието на общинската администрация. Според съдебното решение, Общината не е изпълнила законовото си задължение да поддържа улиците и тротоарите в безопасно за гражданите състояние, като конкретните пропуски са установени именно в района около Съдебната палата.

          Към момента постановеното решение все още не е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горна инстанция.

          Това не е единственият случай на съдебно преследване срещу местната власт за инциденти. В отделно производство друга жена успешно осъди Община Шумен след като е била ухапана от улични котки. Присъденото обезщетение по този казус е в размер на 2500 лева.

          

          Последвайте Евроком в Google News

