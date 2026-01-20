НА ЖИВО
          ОФИЦИАЛНО: Бащата на 12-годишната Сияна създава политическа партия

          20 януари 2026 | 13:03
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Николай Попов – бащата на 12-годишната Сияна от село Телиш, загинала при тежка катастрофа, обяви учредяването на нова политическа формация под името „ЗЛАТИЯ“. Това става ясно от разпространено от него публично съобщение, в което той отправя покана за учредително събитие и излага мотивите и идеите зад създаването на партията.

          Учредителното събитие на политическа партия „ЗЛАТИЯ“ ще се проведе на 24 януари 2026 г. от 18:00 часа в София, в зала „Монтесито“ на бул. „Цариградско шосе“ №357. Организаторите го определят като вечер, посветена на българския фолклор и на представяне на визията на формацията.

          Събитието ще включва участието на редица известни фолклорни изпълнители и състави, сред които певицата Нелина, Стойка Германова от ансамбъл „Пирин“, солистката на Неврокопския ансамбъл Ирина Паскалева, „Големите гайди“ от Асеновград, родопският певец Любомир Петов, ансамбъл „Българани“, кукери от Перник и други. Обявеният дрескод е официален.

          В съобщението си Николай Попов заявява, че партия „ЗЛАТИЯ“ се създава като „партия на свободни хора, искащи добруването на България“, и поставя акцент върху социалната несправедливост, демографската криза, корупцията и липсата на контрол върху публичните средства.

          „Алчните, крадливи и арогантни политици забравиха, че са служители на Народа. Че заплатите им са от Народа и трябва да служат и мислят за този Народ“, пише Попов.

          Той посочва, че за последните 30 години населението на България е намаляло драстично, цели региони са обезлюдени, училища и болници са затворени, а доходите на ключови професии не позволяват достоен живот.

          „За лечение на деца събираме капачки, а за депутати – лъскави коли, охрани и бонуси“, заявява той.

          В текста се отправя остра критика към корупционните практики при обществените поръчки, завишените цени на инфраструктурни проекти и липсата на реална съдебна отговорност.

          „Избирателно някой влиза в затвора, а друг краде и не влиза. Такава съдебна система ли искаме?“, пита Попов.

          По думите му партията е създадена от хора от малкия и средния бизнес, финансите, медицината, образованието и спорта, с цел да се опитат да предложат различен модел на управление, основан на професионален опит и обществено доверие.

          Той подчертава, че формацията има ясна проевропейска ориентация, подкрепя машинното и електронното гласуване, както и равнопоставеното участие на представители на всички етнически общности в страната.

          „Смешно и тъжно е с хартиени бюлетини да се сменя вотът на българите от измамници“, се казва още в позицията.

          В личен план Николай Попов представя професионалния си път – образование в Математическата гимназия във Враца и УНСС, 12 години работа в банковия сектор и 14 години собствен бизнес с клиенти в цялата страна.

          Съобщението завършва с призив за обединение и оставане в България, подкрепен с думи на актьора Джоко Росич:

          „Останете в България и направете да е хубаво и тук“.

          България

          „Рудозем – Ксанти“ вече е отворен, ще преминават автомобили до 3,5 тона

          Росица Николаева -
          С официална церемония беше открит пътният участък от Димарио до българо-гръцката граница край Рудозем. С пускането в експлоатация на пътната отсечка се отваря за...
          Политика

          Конституционният съд образува делото за оставката на Радев

          Никола Павлов -
          Днес, 20.01.2026 г., Конституционният съд образува дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на...
          Политика

          „Личен сблъсък“: Бивш министър поиска отговори от ГЕРБ и ПП-ДБ за ДПС и Радев

          Никола Павлов -
          Коалиция „Синя България“ ще настоява за ясен и категоричен отговор от ГЕРБ дали може да се дистанцира от ДПС, както и от ПП-ДБ –...
