Основен свидетел за купуване на гласове се оплака, че е пребит от бившия кмет на Гурково и неговия син

Бившият кмет Мариан Цонев и неговият син Георги Цонев са обвинени в побой над местен жител, който твърди, че нападението е извършено с цел сплашване заради свидетелски показания по дело за купуване на гласове, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.

Пострадалият е Димитър Стоилов, който заявява, че е основен свидетел по наказателно производство срещу двамата. По думите му, инцидентът е станал след преследване по улиците на града, докато се е прибирал от автосервиз извън населеното място.

„По време на пътя се разминах с Георги Цонев, Мариан Цонев и тяхната лична охрана. След което те обърнаха след мене и тръгнаха да ме преследват“, разказва Стоилов.

В опит да се защити, мъжът се насочил към търговска база със видеонаблюдение, надявайки се, че камерите ще възпрат нападателите.

„Тръгнах да бягам, обаче виждам, че вече няма изход и влязох в един склад за фуражи, защото знам, че има камери. Влязох в тоя склад, те наизскочиха охрани всичките, Георги, Мариян Цонев“, допълва той.

Охранителните камери са заснели момента, в който Стоилов е настигнат, като на записите не се вижда той да оказва съпротива.

„Изкараха ме от колата… при изкарването Мариан Цонев ме удари с крак. След туй почнаха заплахи. Защо съм свидетелствал за купуването на гласове срещу тях, за измами, защо тия всичките работи съм ги правил“, заявява пострадалият.

По думите му, е бил притиснат до стената от група мъже, без възможност да реагира, тъй като е бил сам срещу няколко души. Стоилов е категоричен, че причината за нападението е свързана пряко с участието му в разследването срещу фамилията Цоневи.

„Точно заради тоя случай ме предупреждават… да се спра, защото ще ми се случи случка. Заплахи за побои, за живота ми заплахи, за семейството ми заплашват“, казва още той.

Веднага след инцидента Стоилов е извадил медицинско удостоверение, в което са описани травми в областта на главата и устната, съответстващи на нанесен побой.

Случаят се подкрепя от видеозапис от охранителни камери, свидетелски показания и медицинска документация.

Кореспондентът на БГНЕС е направил неуспешен опит за връзка с обвинените за коментар.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора, като към момента се извършват процесуално-следствени действия. От прокуратурата съобщиха, че повече информация ще бъде предоставена утре.