Основен свидетел за купуване на гласове се оплака, че е пребит от бившия кмет на Гурково и неговия син

Бившият кмет Мариан Цонев и неговият син Георги Цонев са обвинени в побой над местен жител, който твърди, че нападението е извършено с цел сплашване заради свидетелски показания по дело за купуване на гласове, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.
Пострадалият е Димитър Стоилов, който заявява, че е основен свидетел по наказателно производство срещу двамата. По думите му, инцидентът е станал след преследване по улиците на града, докато се е прибирал от автосервиз извън населеното място.
В опит да се защити, мъжът се насочил към търговска база със видеонаблюдение, надявайки се, че камерите ще възпрат нападателите.
Охранителните камери са заснели момента, в който Стоилов е настигнат, като на записите не се вижда той да оказва съпротива.
По думите му, е бил притиснат до стената от група мъже, без възможност да реагира, тъй като е бил сам срещу няколко души. Стоилов е категоричен, че причината за нападението е свързана пряко с участието му в разследването срещу фамилията Цоневи.
Веднага след инцидента Стоилов е извадил медицинско удостоверение, в което са описани травми в областта на главата и устната, съответстващи на нанесен побой.
Случаят се подкрепя от видеозапис от охранителни камери, свидетелски показания и медицинска документация.
Кореспондентът на БГНЕС е направил неуспешен опит за връзка с обвинените за коментар.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора, като към момента се извършват процесуално-следствени действия. От прокуратурата съобщиха, че повече информация ще бъде предоставена утре.