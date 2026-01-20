От телевизионния екран до президентската институция – политическият път на Илияна Йотова влиза в решаващ етап

Румен Радев обяви, че се оттегля от президентския пост. Съгласно Конституцията вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на държавен глава. По думите на Румен Радев тя ще бъде достоен президент. До края на настоящия мандат остават една година и два дни.

Илияна Йотова извървя дълъг път – от телевизионния екран до най-високите етажи на държавната власт. Днес името ѝ е в центъра на политическите събития в страната.

Ранни години и кариера в БНТ

Родена на 24 октомври 1964 г. в София, Илияна Йотова израства в семейство с изявен интерес към хуманитарните науки. Завършва 9-а Френска езикова гимназия, а след това „Българска и френска филология“ в Софийския университет. По-късно специализира в Националната школа по администрация (ENA) във Франция.

Професионалният ѝ път започва в Българската национална телевизия през 1990 г. В продължение на седем години е репортер, редактор и водещ на „По света и у нас“. Аналитичният ѝ стил и увереността в отразяването на сложни теми я превръщат в разпознаваемо лице още преди навлизането ѝ в политиката.

От „Позитано“ 20 до Брюксел

През 1997 г. Йотова поема пресцентъра на Висшия съвет на БСП, с което прави решителна крачка към активната политика. Депутат е в 40-ото Народно събрание (2005–2007) и оглавява българската делегация в Парламентарната асамблея на Франкофонията.

След това изкарва два пълни мандата като евродепутат (2007–2017). В Европейския парламент се утвърждава като експерт по вътрешна сигурност и миграция, заемайки поста заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

„Дондуков“ 2

През 2016 г. Илияна Йотова влиза в президентската надпревара като партньор на Румен Радев. Двамата печелят убедително два последователни мандата.

Като вицепрезидент тя превръща поста си в активен център за работа с българските общности зад граница, инициира форуми за българския език и култура и е сред основните гласове по темата за връзката на диаспората с държавата. В края на 2025 г. Йотова бе сред критиците на бюджетната рамка за 2026 г., настоявайки за реформи и по-добра подготовка за еврозоната.

Личен живот

Илияна Йотова е омъжена за проф. д-р Андрей Йотов, ортопед-травматолог. През 2023 г. става баба за първи път на Максим, син на нейния син Марин. Често подчертава, че семейството е нейният пристан, а френската култура остава нейна дългогодишна страст.

Към 2026 г.

След оставката на Румен Радев цялото внимание е насочено към Илияна Йотова, която по Конституция трябва да поеме функциите на държавен глава. В политическите среди обаче се обсъжда и хипотезата тя също да се оттегли, което би прехвърлило властта към председателя на Народното събрание Рая Назарян.

Предстои да стане ясно дали Илияна Йотова ще довърши мандата като действащ президент, или ще избере различен политически ход.