Пари в торба на закачалка: Задигнаха 10 000 хил. лв. от дома на възрастен мъж

20 януари 2026 | 16:25
45
Полицията в Тетевен разследва кражба на 10 хиляди лева от възрастен мъж. Сумата е отнета от частен дом в село Малка Желязна.
Това съобщи говорителят от Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.
Сигналът за случая е постъпил в Районното управление около 9:30 часа в понеделник.
Местен жител, на 83 години, е съобщил, че в дома му е влизано и от торба на закачалка е отнета сумата.
По данни на потърпевшия кражбата е извършена в интервала от 7:30 до 8:45 часа, когато е бил извън дома си.
