НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Пари в торба на закачалка: Задигнаха 10 000 хил. лв. от дома на възрастен мъж

          20 януари 2026 | 16:25 450
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Полицията в Тетевен разследва кражба на 10 хиляди лева от възрастен мъж. Сумата е отнета от частен дом в село Малка Желязна.

          - Реклама -

          Това съобщи говорителят от Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

          Сигналът за случая е постъпил в Районното управление около 9:30 часа в понеделник.

          Местен жител, на 83 години, е съобщил, че в дома му е влизано и от торба на закачалка е отнета сумата.  

          По данни на потърпевшия кражбата е извършена в интервала от 7:30 до 8:45 часа, когато е бил извън дома си.

          Полицията в Тетевен разследва кражба на 10 хиляди лева от възрастен мъж. Сумата е отнета от частен дом в село Малка Желязна.

          - Реклама -

          Това съобщи говорителят от Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

          Сигналът за случая е постъпил в Районното управление около 9:30 часа в понеделник.

          Местен жител, на 83 години, е съобщил, че в дома му е влизано и от торба на закачалка е отнета сумата.  

          По данни на потърпевшия кражбата е извършена в интервала от 7:30 до 8:45 часа, когато е бил извън дома си.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Катинчарова пред Евроком : Координатор на партия „Величие“ е жестоко пребит след сигнал за замърсяване

          Владимир Висоцки -
          Координатор на партия „Величие“ е бил жестоко нападнат тази сутрин, след като е проверявал сигнал за замърсяване с отпадъчни води. За случая съобщи Красимира...
          Война

          Кристалина Георгиева поиска от Киев да отмени субсидиите за отопление и ток, посъветва украинците да „реват като лъвове сутрин“ и даде за пример „болезнения“...

          Иван Христов -
          Украйна субсидира отоплението и електричеството за населението си. Причините са ясни, но в крайна сметка те трябва да бъдат премахнати, заяви управляващият директор на...
          Политика

          ВМРО представи идеите и очакванията си пред Радев

          Росица Николаева -
          Заявката на Румен Радев за влизане в парламентарната и изпълнителна власт е отправна точка за големия разговор – да сложим край на прогнилия, антинационален и корумпиран...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions