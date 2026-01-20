Изпълнителният съвет на политическа партия „България може“ обяви свикването на Национална конференция, която ще се проведе на 21 февруари. Форумът ще събере делегатите на формацията в зала „Киев“ на столичния парк-хотел „Москва“, като официалното начало е обявено за 13:00 часа.

Дневният ред на събитието предвижда ключови организационни и политически решения. Делегатите ще изслушат отчет на Изпълнителния съвет за дейността през периода след учредителното събрание, както и доклад на Контролната комисия. Фокусът на заседанието ще падне върху обсъждането и гласуването на предложения за промени в устава на партията, както и приемането на политическа резолюция, която да очертае бъдещите хоризонти пред формацията.

Кулминацията на конференцията ще бъде изборът на нови ръководни и контролни органи. От пресцентъра на партията уточняват процедурните детайли, като посочват, че при липса на необходимия кворум в обявения час, началото на заседанието ще бъде отложено с един час и ще стартира в 14:00 часа.

Националната конференция се организира по инициатива и решение на настоящия Изпълнителен съвет. Към момента „България може“ се оглавява от двама съпредседатели – икономистът Кузман Илиев и Иво Русчев.

В учредителното ръководство на партията фигурират имената на проф. Александър Маринов, Александър Арангелов, Антон Бранков, Борислав Борисов, Венци Стойчев, Гергана Тодорова, Ивайло Найденов, Иван Тодоров, Кирил Нешев, Мартин Илиев, Николай Дренчев, Севдалина Петрова и Теодор Димокенчев. Особено внимание привлича името на проф. Маринов, бивш председател на Стратегическия съвет при президента Румен Радев, за когото в публичното пространство се следи процедурата относно Конституционния съд.