Първите политически реакции след оставката на президента Румен Радев

Новината за оставката на президента Румен Радев беше обявена лично от него, а реакциите от политическите сили не закъсняха. Коментари дойдоха както от бивши негови поддръжници, така и от остри критици, очертавайки новата политическа конфигурация след решението на държавния глава.

Евродепутатът от БСП и член на Изпълнителното бюро на партията в оставка Кристиан Вигенин написа във Facebook:

„Когато беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар.

Това казах на днешния ден преди 4 години при клетвата на Радев и Йотова. Не отстъпвам от тези думи и днес. Вярвам, че заедно можем да направим това, за което тогава силите ни не стигнаха.“

Последва и изявление на Атанас Зафиров, който заяви:

„Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния ѝ център – благото на хората. БСП отново има президент – пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!“

Реакция дойде и от „Има такъв народ“. Лидерът на формацията Слави Трифонов написа:

„Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната.“

Той допълни, че ИТН е ясно позиционирана като дясна, традиционна и консервативна партия.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ позиция изрази Ивайло Мирчев, който подчерта:

„Ние сме предвидими: без отклонения, без компромиси с националния интерес и геополитическите позиции, с антикорупционна и икономическа програма като гръбнак на европейското бъдеще на страната. Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери.“

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пожела успех на Румен Радев и заяви, че формацията му възприема бъдещата му партия като възможен съюзник:

„Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения! За МЕЧ борбата с корупцията и завладените институции е основна цел. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности. Няма време за губене, време е за мъже!“

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов определи решението на Радев като „мъжко“, като го призова внимателно да подбира хората, с които ще работи, защото от това зависело „спасението на България“.

С критична позиция излезе лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който написа:

„Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. С нетърпение очаквам Радев на предизборните дебати – ако има смелост да се яви.“

Във вторник позиция публикува и Алианс за права и свободи, като Ахмед Доган отправи подкрепа към Радев:

„Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава. Ние сме безрезервно с Вас. Предстои ни много работа, но с общи усилия можем да дадем рестарт на демокрацията.“

Оставката на Румен Радев отвори нов политически етап, а първите реакции показват ясно – бившият държавен глава вече е ключов фактор в предстоящите политически процеси.