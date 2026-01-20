Първите политически реакции след оставката на президента Румен Радев

Новината за оставката на президента Румен Радев беше обявена лично от него, а реакциите от политическите сили не закъсняха. Коментари дойдоха както от бивши негови поддръжници, така и от остри критици, очертавайки новата политическа конфигурация след решението на държавния глава.
- Реклама -
Евродепутатът от БСП и член на Изпълнителното бюро на партията в оставка Кристиан Вигенин написа във Facebook:
Последва и изявление на Атанас Зафиров, който заяви:
Реакция дойде и от „Има такъв народ“. Лидерът на формацията Слави Трифонов написа:
Той допълни, че ИТН е ясно позиционирана като дясна, традиционна и консервативна партия.
От „Продължаваме промяната – Демократична България“ позиция изрази Ивайло Мирчев, който подчерта:
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пожела успех на Румен Радев и заяви, че формацията му възприема бъдещата му партия като възможен съюзник:
Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов определи решението на Радев като „мъжко“, като го призова внимателно да подбира хората, с които ще работи, защото от това зависело „спасението на България“.
С критична позиция излезе лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който написа:
Във вторник позиция публикува и Алианс за права и свободи, като Ахмед Доган отправи подкрепа към Радев:
Оставката на Румен Радев отвори нов политически етап, а първите реакции показват ясно – бившият държавен глава вече е ключов фактор в предстоящите политически процеси.
Новината за оставката на президента Румен Радев беше обявена лично от него, а реакциите от политическите сили не закъсняха. Коментари дойдоха както от бивши негови поддръжници, така и от остри критици, очертавайки новата политическа конфигурация след решението на държавния глава.
- Реклама -
Евродепутатът от БСП и член на Изпълнителното бюро на партията в оставка Кристиан Вигенин написа във Facebook:
Последва и изявление на Атанас Зафиров, който заяви:
Реакция дойде и от „Има такъв народ“. Лидерът на формацията Слави Трифонов написа:
Той допълни, че ИТН е ясно позиционирана като дясна, традиционна и консервативна партия.
От „Продължаваме промяната – Демократична България“ позиция изрази Ивайло Мирчев, който подчерта:
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пожела успех на Румен Радев и заяви, че формацията му възприема бъдещата му партия като възможен съюзник:
Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов определи решението на Радев като „мъжко“, като го призова внимателно да подбира хората, с които ще работи, защото от това зависело „спасението на България“.
С критична позиция излезе лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който написа:
Във вторник позиция публикува и Алианс за права и свободи, като Ахмед Доган отправи подкрепа към Радев:
Оставката на Румен Радев отвори нов политически етап, а първите реакции показват ясно – бившият държавен глава вече е ключов фактор в предстоящите политически процеси.