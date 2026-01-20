НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Първият президент, подал оставка: Кой е Румен Радев?

          20 януари 2026 | 10:12 370
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Румен Радев стана първият президент на Република България, който подаде оставка като държавен глава. В извънредно обръщение към българския народ той обяви, че прекратява предсрочно мандата си.

          - Реклама -

          Вицепрезидент на Румен Радев е Илияна Йотова, за която той заяви, че ще стане първата жена президент на България.

          Кой е Румен Радев

          Румен Георгиев Радев е български военен летец и държавник, пети президент на Република България, избран през 2016 г. и преизбран за втори мандат през 2021 г. Роден е на 18 юни 1963 г. в Димитровград.

          Завършва Математическата гимназия „Иван Вазов“ в родния си град, след което поема по пътя на военната кариера. През 1987 г. завършва Висшето народно военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия със специалност „летец-пилот“.

          Кариерата му във Военновъздушните сили се развива последователно и възходящо. През 2003 г. завършва Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ, а по-късно и Военната академия „Г. С. Раковски“ в София. Радев е пилот с над 1400 летателни часа, летял на различни типове самолети, включително МиГ-29, и притежава квалификация „летец първи клас“.

          През 2014 г. е назначен за командир на Военновъздушните сили на България с чин генерал-майор, а впоследствие е произведен в генерал-лейтенант. Като командир на ВВС нееднократно изразява публично позиции, свързани с отбранителните способности на страната и състоянието на армията.

          От телевизионния екран до президентската институция – политическият път на Илияна Йотова влиза в решаващ етап От телевизионния екран до президентската институция – политическият път на Илияна Йотова влиза в решаващ етап

          Влизане в политиката и президентство

          През 2016 г. Радев подава оставка като командир на ВВС и влиза в политиката. Кандидатира се за президент с подкрепата на Българската социалистическа партия и печели изборите на балотаж срещу кандидата на ГЕРБ. Встъпва в длъжност на 22 януари 2017 г.

          Като държавен глава се позиционира като критик на изпълнителната власт, застъпник на върховенството на правото, институционалния баланс и борбата с корупцията. В периода 2021–2023 г. назначава няколко служебни правителства на фона на продължителна политическа криза и поредица от предсрочни парламентарни избори.

          През 2021 г. Радев е преизбран за втори мандат заедно с вицепрезидента Илияна Йотова, отново след победа на балотаж. Вторият му мандат преминава в условията на сложна вътрешнополитическа динамика, войната в Украйна и ключови геополитически процеси.

          Румен Радев е женен и има две деца. Владее английски и руски език.

          Първите политически реакции след оставката на президента Румен Радев Първите политически реакции след оставката на президента Румен Радев

          Образование

          1982 г. – Математическа гимназия, гр. Хасково
          1982–1987 г. – Висше военновъздушно училище, Долна Митрополия
          1992 г. – Ескадрилен офицерски курс, „Максуел“, САЩ
          1994–1996 г. – Командно-щабна академия, ВА „Г. С. Раковски“
          2000 г. – Доктор на военните науки
          2002–2003 г. – Военновъздушен колеж „Максуел“, САЩ

          Военна кариера

          1987–1988 г. – младши пилот, 15 изтребителен авиационен полк – Равнец
          1989–1990 г. – заместник-командир на звено, 15 иап – Равнец
          1990–1994 г. – командир на звено, 15 иап – Равнец
          1996–1998 г. – командир на ескадрила МиГ-29, 5 иаб – Равнец
          1998–1999 г. – заместник-командир по летателната подготовка, 5 иаб – Равнец
          1999–2000 г. – заместник-командир по летателната подготовка, 3 иаб – Граф Игнатиево
          2000–2002 г. – началник щаб, 3 иаб – Граф Игнатиево
          2003–2005 г. – началник щаб, 3 иаб – Граф Игнатиево
          2005–2009 г. – командир, 3 иаб – Граф Игнатиево
          2009–2011 г. – заместник-началник на ВВС
          2011 г. – заместник-командир на ВВС

          Летателна информация

          Летец-пилот 1 клас
          Лети на: L-29, L-39, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-29
          Пролетени над 1400 часа

          Произвеждане в звания

          1987 г. – лейтенант
          1990 г. – старши лейтенант
          1994 г. – капитан
          1997 г. – майор
          2000 г. – подполковник
          2003 г. – полковник
          2007 г. – бригаден генерал

          Ордени и награди

          Награден знак „За вярна служба под знамената“ – III степен, медали и предметни награди.

          Румен Радев стана първият президент на Република България, който подаде оставка като държавен глава. В извънредно обръщение към българския народ той обяви, че прекратява предсрочно мандата си.

          - Реклама -

          Вицепрезидент на Румен Радев е Илияна Йотова, за която той заяви, че ще стане първата жена президент на България.

          Кой е Румен Радев

          Румен Георгиев Радев е български военен летец и държавник, пети президент на Република България, избран през 2016 г. и преизбран за втори мандат през 2021 г. Роден е на 18 юни 1963 г. в Димитровград.

          Завършва Математическата гимназия „Иван Вазов“ в родния си град, след което поема по пътя на военната кариера. През 1987 г. завършва Висшето народно военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия със специалност „летец-пилот“.

          Кариерата му във Военновъздушните сили се развива последователно и възходящо. През 2003 г. завършва Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ, а по-късно и Военната академия „Г. С. Раковски“ в София. Радев е пилот с над 1400 летателни часа, летял на различни типове самолети, включително МиГ-29, и притежава квалификация „летец първи клас“.

          През 2014 г. е назначен за командир на Военновъздушните сили на България с чин генерал-майор, а впоследствие е произведен в генерал-лейтенант. Като командир на ВВС нееднократно изразява публично позиции, свързани с отбранителните способности на страната и състоянието на армията.

          От телевизионния екран до президентската институция – политическият път на Илияна Йотова влиза в решаващ етап От телевизионния екран до президентската институция – политическият път на Илияна Йотова влиза в решаващ етап

          Влизане в политиката и президентство

          През 2016 г. Радев подава оставка като командир на ВВС и влиза в политиката. Кандидатира се за президент с подкрепата на Българската социалистическа партия и печели изборите на балотаж срещу кандидата на ГЕРБ. Встъпва в длъжност на 22 януари 2017 г.

          Като държавен глава се позиционира като критик на изпълнителната власт, застъпник на върховенството на правото, институционалния баланс и борбата с корупцията. В периода 2021–2023 г. назначава няколко служебни правителства на фона на продължителна политическа криза и поредица от предсрочни парламентарни избори.

          През 2021 г. Радев е преизбран за втори мандат заедно с вицепрезидента Илияна Йотова, отново след победа на балотаж. Вторият му мандат преминава в условията на сложна вътрешнополитическа динамика, войната в Украйна и ключови геополитически процеси.

          Румен Радев е женен и има две деца. Владее английски и руски език.

          Първите политически реакции след оставката на президента Румен Радев Първите политически реакции след оставката на президента Румен Радев

          Образование

          1982 г. – Математическа гимназия, гр. Хасково
          1982–1987 г. – Висше военновъздушно училище, Долна Митрополия
          1992 г. – Ескадрилен офицерски курс, „Максуел“, САЩ
          1994–1996 г. – Командно-щабна академия, ВА „Г. С. Раковски“
          2000 г. – Доктор на военните науки
          2002–2003 г. – Военновъздушен колеж „Максуел“, САЩ

          Военна кариера

          1987–1988 г. – младши пилот, 15 изтребителен авиационен полк – Равнец
          1989–1990 г. – заместник-командир на звено, 15 иап – Равнец
          1990–1994 г. – командир на звено, 15 иап – Равнец
          1996–1998 г. – командир на ескадрила МиГ-29, 5 иаб – Равнец
          1998–1999 г. – заместник-командир по летателната подготовка, 5 иаб – Равнец
          1999–2000 г. – заместник-командир по летателната подготовка, 3 иаб – Граф Игнатиево
          2000–2002 г. – началник щаб, 3 иаб – Граф Игнатиево
          2003–2005 г. – началник щаб, 3 иаб – Граф Игнатиево
          2005–2009 г. – командир, 3 иаб – Граф Игнатиево
          2009–2011 г. – заместник-началник на ВВС
          2011 г. – заместник-командир на ВВС

          Летателна информация

          Летец-пилот 1 клас
          Лети на: L-29, L-39, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-29
          Пролетени над 1400 часа

          Произвеждане в звания

          1987 г. – лейтенант
          1990 г. – старши лейтенант
          1994 г. – капитан
          1997 г. – майор
          2000 г. – подполковник
          2003 г. – полковник
          2007 г. – бригаден генерал

          Ордени и награди

          Награден знак „За вярна служба под знамената“ – III степен, медали и предметни награди.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Политико“: Тръмп избягва Зеленски на форума в Давос

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп избягва директни контакти с украинския президент Володимир Зеленски по време на Световния икономически форум в Давос. Това съобщава изданието...
          Крими

          Сигнал за бомба на жп гарата в София вдигна полицията на крак

          Росица Николаева -
          Задържаха 42-годишен мъж, подал фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София, съобщиха от полицията. На 19 януари вечерта е подаден сигнал за поставеното...
          Крими

          Задържаха грабителите на инкасо автомобил, оказаха се бивши и настоящи охранители

          Екип Евроком -
          Установена е самоличността на двамата мъже, които извършиха въоръжения грабеж на инкасо автомобил край жп гарата в Ихтиман. Това са Христо Янашков и...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions