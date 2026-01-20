Първият президент, подал оставка: Кой е Румен Радев?

Румен Радев стана първият президент на Република България, който подаде оставка като държавен глава. В извънредно обръщение към българския народ той обяви, че прекратява предсрочно мандата си.

Вицепрезидент на Румен Радев е Илияна Йотова, за която той заяви, че ще стане първата жена президент на България.

Кой е Румен Радев

Румен Георгиев Радев е български военен летец и държавник, пети президент на Република България, избран през 2016 г. и преизбран за втори мандат през 2021 г. Роден е на 18 юни 1963 г. в Димитровград.

Завършва Математическата гимназия „Иван Вазов“ в родния си град, след което поема по пътя на военната кариера. През 1987 г. завършва Висшето народно военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия със специалност „летец-пилот“.

Кариерата му във Военновъздушните сили се развива последователно и възходящо. През 2003 г. завършва Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ, а по-късно и Военната академия „Г. С. Раковски“ в София. Радев е пилот с над 1400 летателни часа, летял на различни типове самолети, включително МиГ-29, и притежава квалификация „летец първи клас“.

През 2014 г. е назначен за командир на Военновъздушните сили на България с чин генерал-майор, а впоследствие е произведен в генерал-лейтенант. Като командир на ВВС нееднократно изразява публично позиции, свързани с отбранителните способности на страната и състоянието на армията.

Влизане в политиката и президентство

През 2016 г. Радев подава оставка като командир на ВВС и влиза в политиката. Кандидатира се за президент с подкрепата на Българската социалистическа партия и печели изборите на балотаж срещу кандидата на ГЕРБ. Встъпва в длъжност на 22 януари 2017 г.

Като държавен глава се позиционира като критик на изпълнителната власт, застъпник на върховенството на правото, институционалния баланс и борбата с корупцията. В периода 2021–2023 г. назначава няколко служебни правителства на фона на продължителна политическа криза и поредица от предсрочни парламентарни избори.

През 2021 г. Радев е преизбран за втори мандат заедно с вицепрезидента Илияна Йотова, отново след победа на балотаж. Вторият му мандат преминава в условията на сложна вътрешнополитическа динамика, войната в Украйна и ключови геополитически процеси.

Румен Радев е женен и има две деца. Владее английски и руски език.

Образование

1982 г. – Математическа гимназия, гр. Хасково

1982–1987 г. – Висше военновъздушно училище, Долна Митрополия

1992 г. – Ескадрилен офицерски курс, „Максуел“, САЩ

1994–1996 г. – Командно-щабна академия, ВА „Г. С. Раковски“

2000 г. – Доктор на военните науки

2002–2003 г. – Военновъздушен колеж „Максуел“, САЩ

Военна кариера

1987–1988 г. – младши пилот, 15 изтребителен авиационен полк – Равнец

1989–1990 г. – заместник-командир на звено, 15 иап – Равнец

1990–1994 г. – командир на звено, 15 иап – Равнец

1996–1998 г. – командир на ескадрила МиГ-29, 5 иаб – Равнец

1998–1999 г. – заместник-командир по летателната подготовка, 5 иаб – Равнец

1999–2000 г. – заместник-командир по летателната подготовка, 3 иаб – Граф Игнатиево

2000–2002 г. – началник щаб, 3 иаб – Граф Игнатиево

2003–2005 г. – началник щаб, 3 иаб – Граф Игнатиево

2005–2009 г. – командир, 3 иаб – Граф Игнатиево

2009–2011 г. – заместник-началник на ВВС

2011 г. – заместник-командир на ВВС

Летателна информация

Летец-пилот 1 клас

Лети на: L-29, L-39, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-29

Пролетени над 1400 часа

Произвеждане в звания

1987 г. – лейтенант

1990 г. – старши лейтенант

1994 г. – капитан

1997 г. – майор

2000 г. – подполковник

2003 г. – полковник

2007 г. – бригаден генерал

Ордени и награди

Награден знак „За вярна служба под знамената“ – III степен, медали и предметни награди.