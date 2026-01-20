Политическите партии вероятно ще предприемат офанзива срещу Румен Радев чрез сигнали до прокуратурата, веднага щом той загуби президентския си имунитет. Тази прогноза направи юристът и бивш депутат от „Демократична България“ Петър Славов в ефира на БНР.

Според неговия анализ, основните опоненти на държавния глава ще се възползват от предизборната кампания, за да сезират и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов по ключови казуси.

Основен акцент в очакваните атаки ще бъде договорът с турската енергийна компания „Боташ“, който предизвика сериозни обществени и политически дискусии. Славов обаче обърна внимание и на по-стари случаи, като скандала със специалните разузнавателни средства (СРС) от 2020 г. Тогава казусът бе затворен от Конституционния съд именно заради защитата, която осигурява имунитетът на държавния глава.

„Аз очаквам към него да бъдат зададени доста сериозни въпроси, след като няма да има този абсолютен имунитет, който му даваше Конституцията, и то от съвсем друга перспектива. По всички тези казуси би могло да се води разследване, стига да не е изтекла давността, а по част от тях тя не е изтекла. И е напълно възможно и е прокуратурата да бъде задействана и сезирана“, коментира конституционалистът.

Славов не изключи възможността и самото държавно обвинение да прояви инициатива за „ваденето на скелети от гардероба“ срещу новия политически играч, излизащ от сградата на „Дондуков“ 2. Въпреки това, юристът отправи ясно предупреждение към политическите формации за потенциалния обратен ефект от подобни действия.

Според експерта, прекалената агресия и съдебните атаки могат парадоксално да помогнат на Радев, вместо да го отслабят. Причината се крие в умората на избирателите от постоянните изборни цикли и сложните коалиционни конфигурации, което може да накара обществото да възприеме атаките като политическа саморазправа.

„Аз лично очаквам политическите сили, като част от политическата си кампания, да отидат и да подават сигнали в прокуратурата, вече срещу политика Румен Радев точно по тази тема“, заяви Славов, но допълни: „Друг е въпросът дали това, чисто политически, няма в момента да му направи услуга“.

Юристът посъветва партийните лидери да преценят внимателно ходовете си: „Политиците трябва да са много внимателни в действията си и да си мислят дали не помагат на новия политически проект, вместо да помагат действително да водят до някакво обективно разследване на тези казуси“.

По отношение на процедурните въпроси около напускането на поста от страна на президента, Петър Славов очаква бърза развръзка. Според него Конституционният съд ще се произнесе по оставката на Румен Радев в кратки срокове.

„Аз лично не очаквам да има някакво излишно забавяне. Предполагам, че в рамките на седмица тази процедура ще се развие и Румен Радев ще бъде освободен от президентския стол, за да може да се включи в политиката, което видимо желае, слушайки вчерашното му обръщение“, отбеляза бившият депутат. Той поясни, че е необходимо време за свикване на събрание на конституционните съдии, за да бъде приета оставката формално.

След освобождаването на поста, управлението на президентската институция следва да бъде поето от вицепрезидента Илияна Йотова, като мандатът ѝ ще започне ефективно след полагането на клетва пред Народното събрание.