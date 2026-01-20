Петър Витанов: Радев е реална политическа алтернатива

Румен Радев вече не е възприеман единствено като морална алтернатива, а като реална политическа такава. В обществото се натрупва силно отвращение от настоящата политическа класа, а очакванията към президента през годините се оказаха фактор, който в крайна сметка го постави пред липса на избор.

Президентът дълго време даде възможност на политическите сили, които носят основната отговорност за кризата, сами да намерят изход. Именно в този период името му беше натоварено със свръхочаквания за активна намеса и решителни действия. Според анализите, това изчакване е приключило и подкрепата за Радев вече се оформя като мащабна обществена вълна.

За да бъдат поправени сериозните щети върху демократичния процес в България, ще са необходими повече от 121 народни представители. Именно с такава заявка влиза Радев – демонтаж на порочния управленски модел, реална борба с корупцията и защита на националните интереси.

В тази битка потенциални съюзници могат да бъдат всички политически формации, които са се противопоставяли на досегашния модел на управление и не са били част от статуквото. Според изказването, именно около тази линия може да се формира ново политическо мнозинство.

По отношение на външната политика Радев през годините не е декларирал промяна на курса на България, нито е изразявал съмнения относно членството в еврозоната. Акцентът му остава върху това процесът по въвеждане на еврото да не доведе до допълнително обедняване на хората, като е настоявал за активни мерки от страна на правителството и за възможност обществото да бъде питано по темата.

Коментарите бяха направени в ефира на БНР часове след безпрецедентното решение на Румен Радев да се оттегли от поста президент на Република България. Интервюто хвърля светлина върху мотивите зад решението и очертава възможните политически развития в близко бъдеще.