      вторник, 20.01.26
          Подписването на плана за 800 милиарда долара за Украйна се отменя

          20 януари 2026 | 18:22
          Планираното подписване на споразумение за „просперитет“ и следвоенно възстановяване на Украйна на стойност 800 милиарда долара, което трябваше да се състои по време на посещението на американския президент Доналд Тръмп в Давос, беше отменено. Това съобщи Axios, позовавайки се на украински служител.

          Освен това, американски служител, който също предпочете да остане анонимен, заяви, че няма окончателна дата за подписването на споразумението и самият план все още трябва да бъде финализиран.

          Европейските съюзници на САЩ обаче очакваха основните събития от участието на Тръмп в Световния икономически форум в Давос да бъдат обявяването на Съвета за мир за Газа и подписването на споразумението за следвоенно възстановяване на Украйна. Изявленията на Тръмп за Гренландия обаче напълно промениха дневния ред и принудиха европейците да преосмислят плановете си.

          Тръмп все още планира да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и няколко европейски лидери, но не се очакват пробиви в резултат на тези срещи, добави американският служител.

