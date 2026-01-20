„Политико“: Тръмп избягва Зеленски на форума в Давос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп избягва директни контакти с украинския президент Володимир Зеленски по време на Световния икономически форум в Давос. Това съобщава изданието Politico, като се позовава на източници, запознати с подготовката на срещите на форума.

Според експерт по външна политика от Републиканската партия, цитиран от медията, именно Зеленски настоява за лична среща, докато нежеланието за такъв разговор идва от Белия дом. По думите му украинският президент е силно мотивиран да разговаря очи в очи с Тръмп, но американската страна не показва готовност за подобен формат на общуване.

В материала се посочва, че Зеленски смята потенциалните ползи от диалог с Тръмп за по-големи от възможните рискове. Според неговата логика, ако самият той не осъществи контакт с американския президент, това ще бъде направено от други международни играчи, което може да отслаби позициите на Киев.

Последната среща между двамата лидери беше в края на декември, след която Зеленски заяви, че между Украйна и Съединените щати са били договорени „на 100 процента“ гаранции за сигурността на страната му. Оттогава обаче публичната риторика от Вашингтон се промени.

Преди дни Доналд Тръмп заяви, че Русия е готова да сключи мирно споразумение, докато според него именно украинският президент забавя преговорния процес.