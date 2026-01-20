Пожар изпепели магазин за железария в Кюстендил

Магазин за железария в Кюстендил, разположен срещу сградата на полицията, изгоря при пожар, предаде БНР.

Огънят е възникнал след 16:00 ч. вследствие на късо съединение, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Два екипа на пожарната са били изпратени на място и са успели да предотвратят разрастването на пожара в двуетажната сграда, която се намира на едно от най-оживените места в града.

По информация на работещи в съседни търговски обекти, магазинът е бил затворен към момента на възникване на инцидента. Данни за пострадали няма.