НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Пожар изпепели магазин за железария в Кюстендил

          20 януари 2026 | 03:14 50
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Магазин за железария в Кюстендил, разположен срещу сградата на полицията, изгоря при пожар, предаде БНР.

          - Реклама -

          Огънят е възникнал след 16:00 ч. вследствие на късо съединение, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Два екипа на пожарната са били изпратени на място и са успели да предотвратят разрастването на пожара в двуетажната сграда, която се намира на едно от най-оживените места в града.

          По информация на работещи в съседни търговски обекти, магазинът е бил затворен към момента на възникване на инцидента. Данни за пострадали няма.

          Магазин за железария в Кюстендил, разположен срещу сградата на полицията, изгоря при пожар, предаде БНР.

          - Реклама -

          Огънят е възникнал след 16:00 ч. вследствие на късо съединение, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Два екипа на пожарната са били изпратени на място и са успели да предотвратят разрастването на пожара в двуетажната сграда, която се намира на едно от най-оживените места в града.

          По информация на работещи в съседни търговски обекти, магазинът е бил затворен към момента на възникване на инцидента. Данни за пострадали няма.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Мощна геомагнитна буря може да направи северното сияние видимо далеч на юг в САЩ

          Красимир Попов -
          Метеоролози съобщават, че сериозно смущение в магнитното поле на Земята в понеделник може да доведе до необичайно южна поява на северното сияние в Съединените...
          Война

          „Ислямска държава“ пое отговорност за кървавото нападение срещу китайски ресторант в Кабул

          Красимир Попов -
          Групировката Ислямска държава пое отговорност за нападението срещу китайски ресторант в афганистанската столица Кабул, при което загинаха най-малко 7 души, съобщи разузнавателната група SITE...
          Политика

          Световните агенции: Оставката на Румен Радев подхранва спекулации за собствен политически проект

          Красимир Попов -
          Световните информационни агенции отразиха новината, че президентът на България Румен Радев ще подаде оставка във вторник, 20 януари, като акцентът в международните публикации пада...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions