Пожар изпепели магазин за железария в Кюстендил

Магазин за железария в Кюстендил, разположен срещу сградата на полицията, изгоря при пожар, предаде БНР.
Огънят е възникнал след 16:00 ч. вследствие на късо съединение, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Два екипа на пожарната са били изпратени на място и са успели да предотвратят разрастването на пожара в двуетажната сграда, която се намира на едно от най-оживените места в града.
По информация на работещи в съседни търговски обекти, магазинът е бил затворен към момента на възникване на инцидента. Данни за пострадали няма.
