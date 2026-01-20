НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Пред евролидерите! Тръмп оцвети в американското знаме още 2 държави (СНИМКА)

          20 януари 2026 | 14:30 8710
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Американският президент Доналд Тръмп засили провокативната си реторика за териториално разширяване, след като публикува серия от манипулирани изображения, внушаващи, че Съединените щати трябва да установят контрол над Канада и Гренландия. Това предаде германската агенция ДПА.

          - Реклама -

          Една от споделените в социалните мрежи снимки показва Тръмп в Овалния кабинет, заобиколен от европейски лидери, до презентационно табло с карта на Западното полукълбо. На нея САЩ, Канада, Гренландия и Венецуела са оцветени в червено, бяло и синьо – цветовете на американското знаме, което създава внушение за американско господство над тези територии.

          Тръмп неведнъж е лансирал идеята Канада да премине под контрола на Вашингтон, включително с предложения страната да стане „51-вия щат“ на САЩ – изявления, които редовно предизвикват остра реакция и възмущение в Канада.

          Оригиналната снимка, използвана за манипулацията, е от среща в Овалния кабинет през август, на която Тръмп обсъжда с европейски лидери усилията за прекратяване на войната в Украйна. Сред присъстващите тогава са председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър и италианският министър-председател Джорджа Мелони.

          В друго изображение, публикувано по-рано днес, Тръмп е показан как забива американско знаме в Гренландия, заобиколен от вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. На преден план ясно се вижда надписът:

          „Гренландия: територия на САЩ, 2026 г.“

          В поредица от публикации в собствената си платформа „Трут Соушъл“ американският президент отново настоя САЩ да поемат контрола над Гренландия, която е автономна територия на Дания. Тръмп определи арктическия остров като „от първостепенно значение за глобалната сигурност“.

          Военни самолети на САЩ и Канада пристигат в Гренландия Военни самолети на САЩ и Канада пристигат в Гренландия

          „Няма връщане назад – по този въпрос всички са съгласни!“, написа той.

          Доналд Тръмп описва стремежа си към по-силен американски контрол над Западното полукълбо като „Доктрината Донро“ – игра на думи между собственото му име и това на бившия президент на САЩ Джеймс Монро, автор на известната „Доктрина Монро“.

          В същите публикации Тръмп заяви, че САЩ вече „управляват“ Венецуела след военната операция в Каракас на 3 януари, при която, по думите му, е бил заловен и отстранен от власт президентът Николас Мадуро. Американският президент допълни, че Вашингтон ще контролира „безсрочно“ продажбата на венецуелския петрол – твърдение, което до момента не е потвърдено от независими източници.

          Американският президент Доналд Тръмп засили провокативната си реторика за териториално разширяване, след като публикува серия от манипулирани изображения, внушаващи, че Съединените щати трябва да установят контрол над Канада и Гренландия. Това предаде германската агенция ДПА.

          - Реклама -

          Една от споделените в социалните мрежи снимки показва Тръмп в Овалния кабинет, заобиколен от европейски лидери, до презентационно табло с карта на Западното полукълбо. На нея САЩ, Канада, Гренландия и Венецуела са оцветени в червено, бяло и синьо – цветовете на американското знаме, което създава внушение за американско господство над тези територии.

          Тръмп неведнъж е лансирал идеята Канада да премине под контрола на Вашингтон, включително с предложения страната да стане „51-вия щат“ на САЩ – изявления, които редовно предизвикват остра реакция и възмущение в Канада.

          Оригиналната снимка, използвана за манипулацията, е от среща в Овалния кабинет през август, на която Тръмп обсъжда с европейски лидери усилията за прекратяване на войната в Украйна. Сред присъстващите тогава са председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър и италианският министър-председател Джорджа Мелони.

          В друго изображение, публикувано по-рано днес, Тръмп е показан как забива американско знаме в Гренландия, заобиколен от вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. На преден план ясно се вижда надписът:

          „Гренландия: територия на САЩ, 2026 г.“

          В поредица от публикации в собствената си платформа „Трут Соушъл“ американският президент отново настоя САЩ да поемат контрола над Гренландия, която е автономна територия на Дания. Тръмп определи арктическия остров като „от първостепенно значение за глобалната сигурност“.

          Военни самолети на САЩ и Канада пристигат в Гренландия Военни самолети на САЩ и Канада пристигат в Гренландия

          „Няма връщане назад – по този въпрос всички са съгласни!“, написа той.

          Доналд Тръмп описва стремежа си към по-силен американски контрол над Западното полукълбо като „Доктрината Донро“ – игра на думи между собственото му име и това на бившия президент на САЩ Джеймс Монро, автор на известната „Доктрина Монро“.

          В същите публикации Тръмп заяви, че САЩ вече „управляват“ Венецуела след военната операция в Каракас на 3 януари, при която, по думите му, е бил заловен и отстранен от власт президентът Николас Мадуро. Американският президент допълни, че Вашингтон ще контролира „безсрочно“ продажбата на венецуелския петрол – твърдение, което до момента не е потвърдено от независими източници.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Лавров: Гренландия не е естествена част от Дания, а колониално завоевание

          Георги Петров -
          Руският външен министър Сергей Лавров направи остро изказване относно статута на Гренландия, заявявайки, че островът не е „естествена част“ от Дания. Коментарът му идва...
          Свят

          Тръмп показа карта на САЩ с Гренландия, Канада и Венецуела

          Иван Христов -
          Президентът Доналд Тръмп сподели изображение, очевидно редактирано с изкуствен интелект, което го показва да седи до карта на САЩ, включваща Гренландия, Канада и Венецуела,...
          Европа

          Урсула фон дер Лайен обеща отговор на наказателните мита на Тръмп за Гренландия

          Иван Христов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи тарифи на съюзниците заради Гренландия „грешка“....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions