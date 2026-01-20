Пред евролидерите! Тръмп оцвети в американското знаме още 2 държави (СНИМКА)

Американският президент Доналд Тръмп засили провокативната си реторика за териториално разширяване, след като публикува серия от манипулирани изображения, внушаващи, че Съединените щати трябва да установят контрол над Канада и Гренландия. Това предаде германската агенция ДПА.

Една от споделените в социалните мрежи снимки показва Тръмп в Овалния кабинет, заобиколен от европейски лидери, до презентационно табло с карта на Западното полукълбо. На нея САЩ, Канада, Гренландия и Венецуела са оцветени в червено, бяло и синьо – цветовете на американското знаме, което създава внушение за американско господство над тези територии.

Тръмп неведнъж е лансирал идеята Канада да премине под контрола на Вашингтон, включително с предложения страната да стане „51-вия щат“ на САЩ – изявления, които редовно предизвикват остра реакция и възмущение в Канада.

Оригиналната снимка, използвана за манипулацията, е от среща в Овалния кабинет през август, на която Тръмп обсъжда с европейски лидери усилията за прекратяване на войната в Украйна. Сред присъстващите тогава са председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър и италианският министър-председател Джорджа Мелони.

В друго изображение, публикувано по-рано днес, Тръмп е показан как забива американско знаме в Гренландия, заобиколен от вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. На преден план ясно се вижда надписът:

„Гренландия: територия на САЩ, 2026 г.“

В поредица от публикации в собствената си платформа „Трут Соушъл“ американският президент отново настоя САЩ да поемат контрола над Гренландия, която е автономна територия на Дания. Тръмп определи арктическия остров като „от първостепенно значение за глобалната сигурност“.

„Няма връщане назад – по този въпрос всички са съгласни!“, написа той.

Доналд Тръмп описва стремежа си към по-силен американски контрол над Западното полукълбо като „Доктрината Донро“ – игра на думи между собственото му име и това на бившия президент на САЩ Джеймс Монро, автор на известната „Доктрина Монро“.

В същите публикации Тръмп заяви, че САЩ вече „управляват“ Венецуела след военната операция в Каракас на 3 януари, при която, по думите му, е бил заловен и отстранен от власт президентът Николас Мадуро. Американският президент допълни, че Вашингтон ще контролира „безсрочно“ продажбата на венецуелския петрол – твърдение, което до момента не е потвърдено от независими източници.