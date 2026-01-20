Оставката на президента Румен Радев вече е официално внесена в Конституционния съд (КС). Държавният глава е изпълнил процедурата и в момента очаква произнасянето на магистратите, което е необходимо за финализиране на акта на оттегляне.

Документът е депозиран пред конституционните съдии, които трябва да се произнесат с решение за прекратяване на правомощията. В Основния закон на страната не е разписан конкретен срок, в който съдът е длъжен да излезе със становище по такъв казус. Въпреки липсата на фиксирана времева рамка, правни експерти прогнозират, че решението няма да се забави, предвид важността на институционалната стабилност.

Подобен ход е прецедент за президентската институция, но не и за изпълнителната власт на „Дондуков“ 2 като цяло. В новата политическа история на България единствено вицепрезидентът Блага Димитрова е подавала оставка. Това се случи през 1993 година, когато тя се оттегли от поста заради несъгласие с водената политика и действията на тогавашния президент Желю Желев. В онзи случай Конституционният съд се произнесе в рамките на 6 дни.

Ходът на Румен Радев бе предизвестен в понеделник вечерта, когато той направи извънредно обръщение към нацията. В него държавният глава заяви категоричното си намерение да се оттегли от поста и обяви, че ще депозира оставката си във вторник.

След като Конституционният съд потвърди оставката на Радев, процедурата предвижда вицепрезидентът Илияна Йотова да встъпи в длъжност като президент. За целта тя трябва да положи клетва пред Народното събрание. В нейните правомощия ще влезе задачата да продължи конституционната процедура по формиране на служебно правителство и насрочване на предстоящите парламентарни избори.