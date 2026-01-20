Проф. Ива Христова: Грипът настъпва, пикът на епидемията предстои в следващите две седмици

Грипната епидемия в България продължава да се разширява, като вече е официално обявена във Варна, Добрич и Бургас, а още седем области са на прага да преминат епидемичния праг.
Темата коментира в ефира на bTV проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).
По думите ѝ към момента над една трета от областите в страната са в грипна епидемия или непосредствено пред нея. Развитието на заболяването следва очаквания модел от предходната година, като дори през последната седмица се отчита леко намаление на случаите спрямо същия период на миналата година.
Сред областите, в които вече се наблюдава спад, са Перник, достигнал пик още в края на 2025 г., както и Варна, където въпреки обявената епидемия стойностите са по-ниски спрямо предходната седмица. В София-област заболеваемостта остава стабилна, а в София-град нивата са значително под средните за страната.
В същото време ръст на случаите се отчита в Габрово и Ямбол, които се очаква да влязат в грипна епидемия още през следващата седмица. Повишение има и в областите Русе, Велико Търново, Смолян и Благоевград.
По отношение на ситуацията в съседните държави тя уточни, че България не е изключение от общия европейски модел. По-високи нива спрямо миналата година се наблюдават основно в Централна и Западна Европа, докато в Балканския регион увеличението е умерено и с колеблив характер.
Проф. Христова призова за отговорно поведение през следващите няколко седмици – до края на януари и началото на февруари, когато се очаква активната фаза на вируса.
Основните препоръки включват избягване на многолюдни събирания, носене на защитни маски, балансирано хранене и ограничаване на сладките и преработените храни. Препоръчва се и прием на витамини D, A и E, както и цинк и селен за период от 2–3 седмици.
При вече развил се грип най-важното е болният да остане вкъщи, да почива и да се консултира с личния си лекар. Самолечението и приемът на антибиотици без лекарска преценка крият сериозен риск от усложнения, включително пневмония, припомни директорът на НЦЗПБ.