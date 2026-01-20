НА ЖИВО
          - Реклама -
          Проф. Ива Христова: Грипът настъпва, пикът на епидемията предстои в следващите две седмици

          20 януари 2026 | 11:38 310
          Снимка: БГНЕС
          Грипната епидемия в България продължава да се разширява, като вече е официално обявена във Варна, Добрич и Бургас, а още седем области са на прага да преминат епидемичния праг.

          Темата коментира в ефира на bTV проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

          По думите ѝ към момента над една трета от областите в страната са в грипна епидемия или непосредствено пред нея. Развитието на заболяването следва очаквания модел от предходната година, като дори през последната седмица се отчита леко намаление на случаите спрямо същия период на миналата година.

          „В следващите две седмици вирусната циркулация ще се засили и ще обхване и останалите области. Вървим към пик, но в същото време вече има региони с отчетливо намаление на заболеваемостта“, обясни проф. Христова.

          Сред областите, в които вече се наблюдава спад, са Перник, достигнал пик още в края на 2025 г., както и Варна, където въпреки обявената епидемия стойностите са по-ниски спрямо предходната седмица. В София-област заболеваемостта остава стабилна, а в София-град нивата са значително под средните за страната.

          В същото време ръст на случаите се отчита в Габрово и Ямбол, които се очаква да влязат в грипна епидемия още през следващата седмица. Повишение има и в областите Русе, Велико Търново, Смолян и Благоевград.

          „Едни области ще влизат в епидемия, други ще излизат. Няма да има момент, в който цялата страна едновременно да е в грипна епидемия“, подчерта проф. Христова.

          По отношение на ситуацията в съседните държави тя уточни, че България не е изключение от общия европейски модел. По-високи нива спрямо миналата година се наблюдават основно в Централна и Западна Европа, докато в Балканския регион увеличението е умерено и с колеблив характер.

          Проф. Христова призова за отговорно поведение през следващите няколко седмици – до края на януари и началото на февруари, когато се очаква активната фаза на вируса.

          Основните препоръки включват избягване на многолюдни събирания, носене на защитни маски, балансирано хранене и ограничаване на сладките и преработените храни. Препоръчва се и прием на витамини D, A и E, както и цинк и селен за период от 2–3 седмици.

          „Грижейки се за себе си, предпазваме и най-уязвимите – малките деца и възрастните хора, при които грипът може да протече тежко или дори фатално“, предупреди тя.

          При вече развил се грип най-важното е болният да остане вкъщи, да почива и да се консултира с личния си лекар. Самолечението и приемът на антибиотици без лекарска преценка крият сериозен риск от усложнения, включително пневмония, припомни директорът на НЦЗПБ.

          „Консултацията с лекар е задължителна. Само специалист може да прецени дали кашлицата е безобидна или е признак на сериозно усложнение“, допълни проф. Христова.

          - Реклама -

