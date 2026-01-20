Конституционният съд ще се събере на заседание и ще гласува решение за прекратяване на мандата на президента Румен Радев, след като той обяви, че подава оставка. Това заяви пред БНТ преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров. По думите му решението се очаква в рамките на 2–3 дни, а след него автоматично вицепрезидентът ще поеме президентския мандат.

„Конституционният съд ще се събере на заседание и ще гласува решение за прекратяване на мандата на Радев. Струва ми се, че в рамките на 2–3 дни това ще бъде решено. Автоматично вицепрезидентът поема неговия мандат след това“, заяви проф. Киров. - Реклама -

Според него оттук нататък ключовият въпрос е как ще се развие процедурата по съставяне на служебно правителство. По думите му очакваният ход на президента ще доведе до известно забавяне, тъй като консултациите ще трябва да бъдат проведени от вицепрезидента.

„Оттук нататък трябва да видим какво ще се случи с процедурата по създаване на служебно правителство. С този очакван ход на президента процедурата ще се забави. Вицепрезидентът ще трябва да проведе консултациите при първа възможност. Няма да има голямо забавяне, разбира се“, посочи той.

Проф. Киров коментира и възможните варианти за служебен премиер, като подчерта, че няма юридическа пречка Андрей Гюров да заеме поста, но има сериозен политически проблем.

„Ако не е Гюров, служебният премиер ще бъде на ГЕРБ и „Ново начало“. Никой не носи отговорността за служебния кабинет“, каза той.

По думите му идеите на Радев за промени в Конституцията няма да бъдат реализирани, тъй като политическият фокус вече е изцяло изместен.