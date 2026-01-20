Конституционният съд ще се събере на заседание и ще гласува решение за прекратяване на мандата на президента Румен Радев, след като той обяви, че подава оставка. Това заяви пред БНТ преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров. По думите му решението се очаква в рамките на 2–3 дни, а след него автоматично вицепрезидентът ще поеме президентския мандат.
Според него оттук нататък ключовият въпрос е как ще се развие процедурата по съставяне на служебно правителство. По думите му очакваният ход на президента ще доведе до известно забавяне, тъй като консултациите ще трябва да бъдат проведени от вицепрезидента.
Проф. Киров коментира и възможните варианти за служебен премиер, като подчерта, че няма юридическа пречка Андрей Гюров да заеме поста, но има сериозен политически проблем.
По думите му идеите на Радев за промени в Конституцията няма да бъдат реализирани, тъй като политическият фокус вече е изцяло изместен.
