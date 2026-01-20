НА ЖИВО
          Проучване на „Галъп“: 64% одобряват оставката на Румен Радев като президент

          20 януари 2026 | 22:12 1400
          Снимка: БГНЕС
          64% от българите одобряват решението на Румен Радев да подаде оставка като президент. Това показват данните от допитване до общественото мнение, извършено от Галъп за БНТ.

          23% от анкетираните не одобряват решението на Радев, а 13% заявяват, че не могат да преценят.

          Изследването показва още, че 53% от запитаните очакват Радев да се яви на предсрочните парламентарни избори със собствена политическа формация. 31% смятат, че той ще участва във вота чрез друга политическа сила, докато 16% не могат да дадат категоричен отговор.

          Румен Радев депозира оставката си днес в Конституционния съд, след като обяви решението си вчера в извънредно обръщение към нацията.

          Той беше избран за президент два пъти – през 2016 г. и 2021 г., но няма да изкара пълен мандат, като по този начин се превръща в първия държавен глава в най-новата история на България, подал оставка след пряк избор.

          Очаква се постът на президент да бъде поет от вицепрезидента Илияна Йотова.

          Решението на Радев да се включи активно в политическия живот като редови политически играч предизвика разнопосочни реакции сред партиите и лидерите в страната, като темата се очаква да доминира обществено-политическия дебат в навечерието на предсрочните избори.

