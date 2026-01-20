НА ЖИВО
          Ранно отпадане за Григор Димитров след тежка загуба от Томаш Махач

          Българинът допусна поражение с 3:0 сета още на старта в Австралия

          20 януари 2026 | 12:31 481
          Снимка: БГНЕС
          Григор Димитров отпадна още на старта на тазгодишния Аустрелиън Оупън. Най-добрият български тенисист загуби с 4-6, 4-6, 3-6 от Томас Махач, който миналата седмица спечели титлата на турнира в Аделайда.

          Гришо отново бе измъчван от физически проблеми. След края на втория сет Димитров имаше нужда от физиотерапевт и впоследствие движението му по корта бе силно затруднено, като освен това изпитваше и болка в китката. Въпреки това полуфиналистът в турнира за 2017 г. прояви характер и успя да доиграе мача.

          Чехът успя да пробие за 4:3 в първия сет и след това го затвори при 6:4. Във втората част българинът стигна до три поредни точки за пробив при резултат 2:1, но не успя да се възползва. Махач отново проби за 4:3 и след ново 6:4 поведе с 2:0 сета.

          В третия сет Димитров имаше точка за пробив при 1:1, но пропусна възможността, а малко по-късно допусна брейк при собствен сервис за 2:3. Махач стигна до още един пробив в края и триумфира с крайното 6:3.

          Участието на Григор Димитров на тазгодишния Aустрелиън Оупънn беше негово 16-о поредно, което е най-дългата активна серия без прекъсване в турнира. Българинът дели това постижение с французина Адриен Манарино.

          Следващият турнир в графика на Димитров е ATP 500 в Далас (9-15 февруари).

