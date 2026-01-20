Разузнавателен самолет на САЩ прелетя недалеч от Сочи в Черно море

Разузнавателен противоподводен самолет Boeing P-8A Poseidon на ВМС на САЩ е бил забелязан над Черно море близо до Сочи, установи РИА Новости въз основа на анализ на данните за полета на самолета.

Според траекторията на полета си, самолетът е излетял от италианския остров Сицилия, навлязъл е в Черно море близо до българския град Варна, навлязъл е в румънското въздушно пространство и след това е продължил към Сочи, заобикаляйки Крим.

След това Poseidon е направил кръг, променил е курса си към Батуми, Грузия, където се е обърнал и се е върнал в Сицилия.

P-8A Poseidon е базиран на гражданския Boeing 737-800ERX и е проектиран за проследяване на движението на кораби и за откриване и борба с подводници.