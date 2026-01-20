Реал Мадрид разби Монако с 6:1 в мач от седмия кръг на Шампионска лига, който се игра на “Сантиаго Бернабеу”. По този начин “кралете” си оправиха настроението след трудния период, в който се намираха след загубения финал за Суперкупата на Испания от Барселона, уволнението на Чаби Алонсо и отпадането от Албасете за Купата на Краля.

Реал Мадрид поведе в 5-ата минута на мача. Франко Мастантуоно подаде към Федерико Валверде, който продължи за Килиан Мбапе, а той с прецизен удар вкара топката в долния десен ъгъл на вратата на Филип Кьон.

Две минути по-късно Реал Мадрид организира нова бърза атака, която бе завършена с удар на Винисиус, покрай левия страничен стълб на вратата на Кьон.

Монако разви бърза контраатака в 8-ата минута. Фоларин Балогън тичаше успоредно с Орелиен Чуамени и накрая стреля, но неточно в аут.

Реал Мадрид организира нова опасна атака в 9-ата минута. Франко Мастантуоно получи топката в наказателното поле на Монако и стреля, но встрани от десния страничен стълб на вратата на Филип Кьон.

Монако направи сериозен пропуск в 19-ата минута. Кайо Енрике подаде към Ансу Фати, който беше на отлична позиция в наказателното поле на Реал Мадрид, но стреля високо над напречната греда в аут.

Реал Мадрид поведе с 2:0 в 26-ата минута. „Кралете“ организираха бърза контраатака. Едуардо Камавинга много хубаво подаде към Арда Гюлер, който с едно докосване изведе Винисиус на скорост. Бразилецът след това асистира за втория гол на Килиан Мбапе в срещата.

Пред Винисиус се откри добра възможност в 30-ата минута и той стреля, но се получи рикошет и топката премина встрани от десния страничен стълб на вратата на Кьон.

Монако бе много близо до това да намали своя пасив в 31-ата минута. Жордан Тезе отправи силен удар от разстояние, но топката разтресе напречната греда на вратата на Тибо Куртоа.

Тибо Куртоа се наложи да се намесва решаващо в 36-ата минута. Магнес Аклиуш отправи опасен удар, но белгийският вратар плонжира и спаси.

Чуамени допусна грешка и това откри чудесна възможност пред Фоларин Балогън в 41-ата минута, но ударът му бе спасен от Тибо Куртоа.

Реал Мадрид поведе с 3:0 срещу Монако в 51-ата минута. Винисиус подаде много добре към Франко Мастантуоно, който стреля покрай Филип Кьон, вкарвайки топката във вратата му.

Реал Мадрид направи резултата 4:0 в 55-ата минута. „Белите“ направиха поредната атака на скорост. Винисиус потърси Арда Гюлер в наказателното поле, но вместо това Тило Керер си отбеляза автогол, пращайки топката във вратата на Филип Кьон.

Тибо Куртоа отново се намеси блестящо в 57-ата минута, отразявайки удара на Александър Головин.

Пред Джуд Белингам се откри много добър шанс в 59-ата минута и отблизо можеше да вкара гол, но ударът му бе блокиран от Вандерсон.

Реал Мадрид вкара пети гол в 63-ата минута. Винисиус демонстрира страхотните си индивидуални качества. Бразилецът проби, навърза няколко играчи на Монако, навлезе в наказателното поле на гостите и вкара топката в горния ляв ъгъл на вратата на Филип Кьон.

Няколко секунди по-късно Арда Гюлер можеше да вкара шести гол, но след удара му топката премина встрани от левия страничен стълб на вратата на Кьон.

Монако направи нов сериозен пропуск в 66-ата минута. Гостите развиха добра атака на скорост. Мамаду Кулибали проби по левия фланг, а след това подаде към Магнес Аклиуш, който стреля, но топката рикошира и в крака на Камавинга, за да излезе в корнер.

Монако направи резултата 1:5 в 72-ата минута. Играчите на Реал Мадрид допуснаха колективна грешка. Дани Себайос не успя да отиграе един сложен пас от Тибо Куртоа и това позволи на Тезе да отнеме топката, след което отблизо не пропусна да вкара във вратата на Куртоа.

Реал Мадрид вкара шести гол в 81-ата минута. „Кралете“ хванаха Монако на контраатака. Валверде пусна перфектен извеждащ пас към Белингам, който финтира Кьон и след това вкара в опразнената врата.

Няколко секунди по-късно Белингам отново бе изведен на отлична позиция в наказателното поле на Монако, но този път стреля в аут.

Винисиус излезе сам срещу Филип Кьон във втората минута на добавеното време на срещата, но се забави със завършващия удар и в последния момент играч на Монако направи шпагат и изби топката в корнер.