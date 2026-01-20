„Рудозем – Ксанти“ вече е отворен, ще преминават автомобили до 3,5 тона

С официална церемония беше открит пътният участък от Димарио до българо-гръцката граница край Рудозем. С пускането в експлоатация на пътната отсечка се отваря за движение граничният преход „Рудозем – Ксанти“, през който ще преминават автомобили до 3,5 тона.

Десетки хора от двете страни на границата България – Гърция край Рудозем присъстваха на официалното отваряне на прехода „Рудозем – Ксанти“.

Събитието се проведе на гръцка територия. Българската делегация беше водена от външния министър в оставка Георг Георгиев, който се поздрави с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димос, начело на делегацията от гръцка страна.

Отварянето на пътя през границата ще е ключово за региона и подобрява транспортната свързаност между двете държави, коментираха официалните лица.