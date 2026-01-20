НА ЖИВО
          „Рудозем – Ксанти“ вече е отворен, ще преминават автомобили до 3,5 тона

          20 януари 2026 | 13:33
          Снимка: .Областен информационен център Смолян
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          С официална церемония беше открит пътният участък от Димарио до българо-гръцката граница край Рудозем. С пускането в експлоатация на пътната отсечка се отваря за движение граничният преход „Рудозем – Ксанти“, през който ще преминават автомобили до 3,5 тона.

          Десетки хора от двете страни на границата България – Гърция край Рудозем присъстваха на официалното отваряне на прехода „Рудозем – Ксанти“.

          Събитието се проведе на гръцка територия. Българската делегация беше водена от външния министър в оставка Георг Георгиев, който се поздрави с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димос, начело на делегацията от гръцка страна.

          Отварянето на пътя през границата ще е ключово за региона и подобрява транспортната свързаност между двете държави, коментираха официалните лица.

