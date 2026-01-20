Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров изрази силен скептицизъм относно възможността президентът Румен Радев да разбие установения политически модел чрез пряко участие в изборна надпревара.

В интервю за Катя Илиева той анализира политическата обстановка в началото на 2026 г., както и състоянието на енергийния пазар в разгара на зимата.

Според Овчаров, въпреки че държавният глава дойде на власт със заявка за алтернатива на ГЕРБ и модела „Борисов“, действията му през годините не са оправдали тези очаквания. Енергийният експерт подчерта, че макар да му се иска да види реална промяна, той не очаква такава от настоящия президент.

„Много ми се ще да може. Той с такава заявка и стана президент. Нека не забравяме, че той беше избран именно като алтернатива и на ГЕРБ, и на Модел Борисов“, заяви Овчаров, но веднага допълни: „За съжаление, не очаквам той да го направи, защото той не е новина. Няма да бъде вълната такава, каквато се случи със Симеон Сакскоборготски или с Бойко Борисов, и няма да бъде, защото ние го гледаме девет години вече като номер едно в България.“

Критика към служебните кабинети

Овчаров отправи остри критики към кадровите и политическите решения на Радев по време на неговите служебни правителства. Той посочи конкретни примери, вариращи от 2017 г. до последните години, като аргумент за липсата на реална борба със статуквото.

„Той имаше на няколко пъти реална възможност да действа и да се пребори с този модел. Имам предвид и служебното му правителство 2017 г., което обяви още с първото си изявление, че има преемственост в политиката му с ГЕРБ“, припомни бившият министър. Според него тогавашният кабинет е забранил на министрите „да вадят кирливите ризи“ на предходното управление.

Критиката му обхвана и събитията от 2023 г. с отстраняването на главния прокурор Иван Гешев, точно когато е бил поискан имунитетът на Бойко Борисов. Овчаров определи седемте служебни правителства на Радев като „още от същото“, визирайки липсата на съществена разлика в управлението.

Енергийни решения и пропуснати ползи

Като бивш енергиен министър, Румен Овчаров акцентира върху решения в сектор „Енергетика“, взети под егидата на президентските кабинети. Той посочи отказа от подновяване на договорите с „Газпром“ през 2022 г., което според него е довело до огромни загуби за страната.

„България плати милиард и 700 милиона повече“, категоричен бе Овчаров, визирайки разликата в цените на синьото гориво. Той разкритикува и кадровите промени в АЕЦ „Козлодуй“ и „Булгаргаз“, които според него са обслужили чужди интереси или са били базирани на доноси, вместо на експертиза.

Проблемът не е в машините, а в процеса

По отношение на изборния процес, Овчаров изрази мнение, че техническият начин на гласуване – с машина или хартия – е второстепенен въпрос. Според него основният проблем е липсата на обективност и независимост на процеса.

Той се обяви твърдо против преференциалното гласуване, което според него изкривява вота. „Защо са недействителните бюлетини? Заради преференциите. Е, какъв е смисълът от тези преференции? Защо не ги премахнем?“, попита риторично Овчаров, допълвайки, че те се използват за „пробутване“ на определени фигури в листите.

Цените на енергията и зимата

На въпрос за исканото увеличение на цената на природния газ с 4% и рисковете за потребителите през зимата, Овчаров бе категоричен, че битовите абонати са защитени благодарение на регулирания пазар.

„Така или иначе успяхме да спасим регулирания пазар за битовите потребители, макар и с малко измислена система“, обясни той. Експертът направи сравнение с цените на свободния пазар: „Че те стигнаха до 500 евро на мегават-час, а ние плащаме по 100 лева. Нали схващате какво щеше да се случва сега, ако ние бяхме се повлекли по приказките на всякакви дърдори?“

Въпреки успокоението за бита, прогнозата му за икономиката остава мрачна поради глобалната конкурентоспособност. Той цитира данни, според които цената на газа в САЩ е многократно по-ниска от тази в Европа, което поставя европейската и българската икономика в неизгодна позиция.

„Наблюдавайте процесите, но добро не ни чака“, заключи лаконично Румен Овчаров в края на разговора.