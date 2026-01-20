Русия удари Украйна с „Циркон“

През нощта на 20 януари Русия е нанесла удар в Украйна с „Циркон“ и множество други видове средства за поражение, съобщават от украинските Военновъздушни сили (ВВС), цитирани от УНИАН.

- Реклама -

Отбелязва се, че в нощта на 20 януари (започвайки в 19:00 часа в понеделник) руската армия е поразила цел в Украйна с противокорабна ракета „Циркон“, изстреляна от Крим, както и 18 балистични ракети „Искандер-М/С-300“ от Брянска и Ростовска области.

Руските войски също така са използвали 15 крилати ракети Х-101 (изстреляни във Вологодска област, Руска федерация) и 339 ударни безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербер“ и „Италмас“, както и други видове дронове, от: Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск, Гвардейское, Чауда и Донецк. Приблизително 250 от тези дронове са били „Шахед“.

Основната зона на удара е била Киевска област.

„Въздушната атака беше отблъсната от авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за електронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинските отбранителни сили“, се казва в изявлението.

Според предварителни данни на украинските ВВС, към 10:00 ч. сутринта, противовъздушната отбрана е свалила или потушила 342 цели: 14 балистични ракети „Искандер-М/С-300“, 13 крилати ракети Х-101 и 315 безпилотни летателни апарати „Шахед“, „Гербер“ и други типове в северната, южната, източната и централната част на страната.

Отбелязва се, че пет ракети и 24 ударни безпилотни летателни апарата са поразили целите си на 11 локации.