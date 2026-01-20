Руски пратеник: Проведохме „конструктивни преговори“ със САЩ за войната в Украйна в Давос

Руският пратеник Кирил Дмитриев заяви, че е провел „конструктивни преговори“ за уреждане на войната в Украйна с представители на Съединените щати в рамките на Световен икономически форум в Давос.

По думите на Дмитриев разговорите са се състояли със специалния пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, както и със зетя на американския президент Джаред Къшнър.

„Срещите са конструктивни и все повече хора осъзнават, че позицията на Русия е правилна“, заяви Дмитриев пред журналисти след проведените разговори.

Изявлението идва на фона на засилена дипломатическа активност около конфликта в Украйна, докато Световният икономически форум в Давос се превръща в платформа за неформални контакти между представители на ключови глобални играчи.

Към момента не бяха оповестени конкретни детайли относно обсъжданите предложения или възможни следващи стъпки, но думите на руския пратеник подсказват опит за сондиране на позиции и търсене на допирни точки между Москва и Вашингтон по един от най-сериозните международни конфликти в последното десетилетие.