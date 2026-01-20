Руският вътрешен министър Колоколцев започна визита в Куба на фона на засилен натиск от САЩ

Руският министър на вътрешните работи Владимир Колоколцев започна официално посещение в Куба, съобщи руското посолство в Хавана.

Визитата се провежда в момент, когато Вашингтон засилва политическия и икономически натиск върху комунистическата островна държава, която президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „готова да рухне“.

Според официалното съобщение на посолството, Колоколцев „ще проведе серия от двустранни срещи и ще участва във възпоменателни събития“. Не се уточнява кои кубински представители ще бъдат негови събеседници, нито какви конкретни теми ще бъдат обсъждани.

Посещението идва на фона на засилващо се геополитическо напрежение и подчертава продължаващите тесни връзки между Москва и Хавана, които Русия традиционно представя като стратегическо партньорство в Латинска Америка.