      вторник, 20.01.26
          Руският вътрешен министър Колоколцев започна визита в Куба на фона на засилен натиск от САЩ

          20 януари 2026 | 22:21
          Снимка: embassylife.ru
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Руският министър на вътрешните работи Владимир Колоколцев започна официално посещение в Куба, съобщи руското посолство в Хавана.

          Визитата се провежда в момент, когато Вашингтон засилва политическия и икономически натиск върху комунистическата островна държава, която президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „готова да рухне“.

          Според официалното съобщение на посолството, Колоколцев „ще проведе серия от двустранни срещи и ще участва във възпоменателни събития“. Не се уточнява кои кубински представители ще бъдат негови събеседници, нито какви конкретни теми ще бъдат обсъждани.

          Посещението идва на фона на засилващо се геополитическо напрежение и подчертава продължаващите тесни връзки между Москва и Хавана, които Русия традиционно представя като стратегическо партньорство в Латинска Америка.

