НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Руснаци също следят Хуан Переа

          Колумбиецът е и в плановете на руски тим, който вече е питал за цената му

          20 януари 2026 | 00:56 00
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски не е единственият клуб, който проявява сериозен интерес към нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Пеpea, пише „Тема Спорт“. Колумбиецът е и в плановете на руски тим, който вече е питал за цената му.

          - Реклама -

          Мераците на клуба от „Герена“ за стрелеца на първо време бяха охладени от собственика на „черно-белите“ Христо Крушарски. Бизнесменът обяви, че поставената цена на голаджията е 750 хиляди евро. И тя е била съобщена лично на мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков. Засега обаче такава сума не са готови да платят и руснаците за футболиста.

          Иначе „сините“ са уверени, че ще успеят да свалят цената на играча, като включат в евентуална сделка с Локомотив и голям процент от бъдеща негова продажба. Играчът вече е дал индикации, че би играл в Левски.

          От „Георги Аспарухов“ ще пробват да го вземат за 300 хиляди евро. Точно толкова им излезе откупната клауза на Армстронг Око-Флекс с Ботев (Пловдив).

          Колумбиецът е при пловдивчани от лятото на 2024-та и има за тях 45 мача с 15 попадения.

          Левски не е единственият клуб, който проявява сериозен интерес към нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Пеpea, пише „Тема Спорт“. Колумбиецът е и в плановете на руски тим, който вече е питал за цената му.

          - Реклама -

          Мераците на клуба от „Герена“ за стрелеца на първо време бяха охладени от собственика на „черно-белите“ Христо Крушарски. Бизнесменът обяви, че поставената цена на голаджията е 750 хиляди евро. И тя е била съобщена лично на мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков. Засега обаче такава сума не са готови да платят и руснаците за футболиста.

          Иначе „сините“ са уверени, че ще успеят да свалят цената на играча, като включат в евентуална сделка с Локомотив и голям процент от бъдеща негова продажба. Играчът вече е дал индикации, че би играл в Левски.

          От „Георги Аспарухов“ ще пробват да го вземат за 300 хиляди евро. Точно толкова им излезе откупната клауза на Армстронг Око-Флекс с Ботев (Пловдив).

          Колумбиецът е при пловдивчани от лятото на 2024-та и има за тях 45 мача с 15 попадения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Севиля не се предаде срещу Елче и навакса 2 гола пасив в края

          Станимир Бакалов -
          Елче и Севиля не се победиха в последния мач от 20-ия кръг на Ла Лига, който завърши 2:2! Алейш Фебас и Херман Валера вкараха за Елче, който събра 24 точки и излезе...
          Спорт

          Комо разби Лацио и се завърна на победния път

          Станимир Бакалов -
          Лацио допусна позорна загуба с 0:3 в домакинството си срещу Комо от 21-ия кръг на Серия А, като това е най-голямото поражение на “орлите”...
          Спорт

          Ботев (Пд) продава футболист в Полша

          Станимир Бакалов -
          Ботев (Пловдив) е близо до осъществяването на изходящ трансфер. Полузащитникът Ейбрахам Оджо в момента преминава медицински тестове в полския Ракув Ченстохова, съобщава "Meczyki". Ако прегледите...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions