Оператори от руското формирование „Рубикон“ са унищожили командно-щабни пунктове и радарни станции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в тила на Николаевска, Днепропетровска, Одеска и Харковска области. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

=„Екипажи на FPV дронове от Изпитателния център за съвременни безпилотни технологии „Рубикон“ на руското Министерство на отбраната унищожиха вражески радарни станции и командно-щабни машини в Николаевска, Днепропетровска, Одеска и Харковска област. Записи от обективно наблюдение също така запечатаха унищожаването на самоходна зенитно-ракетна система „Бук“ на ВСУ, движеща се за смяна на огневи позиции близо до село Кардаши в Днепропетровска област“, ​​отбелязват от руското военно ведомство.