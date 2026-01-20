НА ЖИВО
          Война

          Руснаците са унищожили командно-щабни машини на ВСУ в тилови региони на Украйна

          Оператори от руското формирование „Рубикон“ са унищожили командно-щабни пунктове и радарни станции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в тила на Николаевска, Днепропетровска, Одеска и Харковска области. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

          =„Екипажи на FPV дронове от Изпитателния център за съвременни безпилотни технологии „Рубикон“ на руското Министерство на отбраната унищожиха вражески радарни станции и командно-щабни машини в Николаевска, Днепропетровска, Одеска и Харковска област. Записи от обективно наблюдение също така запечатаха унищожаването на самоходна зенитно-ракетна система „Бук“ на ВСУ, движеща се за смяна на огневи позиции близо до село Кардаши в Днепропетровска област“, ​​отбелязват от руското военно ведомство.

