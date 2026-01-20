Сачева: Радев тепърва ще се сблъска с реалността

ГЕРБ няма намерение да влиза в пряк политически сблъсък с Румен Радев и с евентуалния политически субект около него. Това заяви пред журналисти депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева, като подчерта, че партията ще остави президента сам да се изправи пред реалните политически предизвикателства.

„ГЕРБ няма да се бори с Радев и с неговия политически субект. Ще го оставим да се бори с реалността“, заяви Сачева.

- Реклама -

По думите ѝ, публичното изявление на Радев не е дало яснота нито за конкретните му намерения, нито за платформа или визия, с която би участвал в избори. Според нея на този етап липсва основание за съдържателен политически коментар.

„Вчерашното му изявление не съдържаше конкретика – нито за намеренията, нито за платформа“, допълни тя.

Сачева разказа и за свое впечатление от проведените консултации при президента, като ги определи като усещане за посещение в „най-голямата политическа централа в страната“. По думите ѝ само седмици по-късно от този „инкубатор на политически партии“ вече има заявка за създаване на нов политически субект.

„Времето на моралните монолози и на церемониите приключи“, заяви още депутатът.

От ГЕРБ-СДС очакват да видят конкретни предложения, програма, екип и управленски капацитет, тъй като именно на терена на реалното управление, по думите на Сачева, се доказва кой може да работи за България.

В същото време тя подчерта, че партията ще се съсредоточи върху собствените си приоритети, сред които капитализирането на членството на България в еврозоната, както и политики в сферите на икономиката, инвестициите и иновациите.