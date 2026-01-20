НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Сачева: Радев тепърва ще се сблъска с реалността

          20 януари 2026 | 14:39 450
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          ГЕРБ няма намерение да влиза в пряк политически сблъсък с Румен Радев и с евентуалния политически субект около него. Това заяви пред журналисти депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева, като подчерта, че партията ще остави президента сам да се изправи пред реалните политически предизвикателства.

          „ГЕРБ няма да се бори с Радев и с неговия политически субект. Ще го оставим да се бори с реалността“, заяви Сачева.

          - Реклама -

          По думите ѝ, публичното изявление на Радев не е дало яснота нито за конкретните му намерения, нито за платформа или визия, с която би участвал в избори. Според нея на този етап липсва основание за съдържателен политически коментар.

          „Вчерашното му изявление не съдържаше конкретика – нито за намеренията, нито за платформа“, допълни тя.

          Сачева разказа и за свое впечатление от проведените консултации при президента, като ги определи като усещане за посещение в „най-голямата политическа централа в страната“. По думите ѝ само седмици по-късно от този „инкубатор на политически партии“ вече има заявка за създаване на нов политически субект.

          „Времето на моралните монолози и на церемониите приключи“, заяви още депутатът.

          От ГЕРБ-СДС очакват да видят конкретни предложения, програма, екип и управленски капацитет, тъй като именно на терена на реалното управление, по думите на Сачева, се доказва кой може да работи за България.

          В същото време тя подчерта, че партията ще се съсредоточи върху собствените си приоритети, сред които капитализирането на членството на България в еврозоната, както и политики в сферите на икономиката, инвестициите и иновациите.

          ГЕРБ няма намерение да влиза в пряк политически сблъсък с Румен Радев и с евентуалния политически субект около него. Това заяви пред журналисти депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева, като подчерта, че партията ще остави президента сам да се изправи пред реалните политически предизвикателства.

          „ГЕРБ няма да се бори с Радев и с неговия политически субект. Ще го оставим да се бори с реалността“, заяви Сачева.

          - Реклама -

          По думите ѝ, публичното изявление на Радев не е дало яснота нито за конкретните му намерения, нито за платформа или визия, с която би участвал в избори. Според нея на този етап липсва основание за съдържателен политически коментар.

          „Вчерашното му изявление не съдържаше конкретика – нито за намеренията, нито за платформа“, допълни тя.

          Сачева разказа и за свое впечатление от проведените консултации при президента, като ги определи като усещане за посещение в „най-голямата политическа централа в страната“. По думите ѝ само седмици по-късно от този „инкубатор на политически партии“ вече има заявка за създаване на нов политически субект.

          „Времето на моралните монолози и на церемониите приключи“, заяви още депутатът.

          От ГЕРБ-СДС очакват да видят конкретни предложения, програма, екип и управленски капацитет, тъй като именно на терена на реалното управление, по думите на Сачева, се доказва кой може да работи за България.

          В същото време тя подчерта, че партията ще се съсредоточи върху собствените си приоритети, сред които капитализирането на членството на България в еврозоната, както и политики в сферите на икономиката, инвестициите и иновациите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Божидар Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

          Росица Николаева -
          "Видимо  Румен Радев слиза на политическия партиен терен", заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", предаде репортер на Novini.bg. "Той слиза от комфорта на президентството",...
          България

          Румен Овчаров пред Евроком: Добро не ни чака, а Радев вече не е алтернатива на статуквото

          Екип Евроком -
          Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров изрази силен скептицизъм относно възможността президентът Румен Радев да разбие установения политически модел чрез пряко участие в изборна...
          България

          Жестокост: Пребиха зверски общинския координатор на „Величие“ в Гоце Делчев (СНИМКА 18+/ВИДЕО)

          Катя Илиева -
          Ужасяващ инцидент разтърси Гоце Делчев! Общинският координатор на партия „Величие“ за града и региона Станислав Жулев е бил жестоко пребит с пръти, съобщиха активисти на формацията в социалните...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions