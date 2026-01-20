Изключително положителна тенденция в пътната безопасност на столицата отчете „Пътна полиция“ – СДВР. През изминалите 2024 и 2025 година в София няма нито едно загинало дете при пътнотранспортни произшествия. Данните бяха представени на брифинг от инспектор Иво Биков, който подчерта, че предприетите превантивни мерки дават реални и устойчиви резултати.

- Реклама -

Засиленият контрол и постоянното присъствие на униформени служители продължават и през настоящата година. Само в рамките на изминалата седмица органите на реда са санкционирали 68 пешеходци за неправилно пресичане. Паралелно с това са глобени 17 водачи, които са отнели предимство на пешеходци, създавайки предпоставки за инциденти.

Приоритет остава безопасността около училищата

Фокусът на столичната полиция остава непроменен – опазване живота и здравето на най-малките участници в движението. Инспектор Иво Биков бе категоричен в позицията на дирекцията:

„Засиленото полицейско присъствие в районите около училища и детски градини остава насочено към повишаване на безопасността на децата и ограничаване на пътните инциденти“.

Според експерта превенцията се доказва като по-ефективен инструмент от последващите санкции. Децата, като най-уязвима група на пътя, остават постоянен приоритет в работата на столичната полиция.

Анализ на риска и съвместни действия

Разполагането на патрулите не е случайно, а се базира на детайлни анализи на трафика и инцидентите. Екипите се насочват приоритетно към рискови участъци, включително места, за които има данни за системно неправилно пресичане. В тази дейност „Пътна полиция“ работи в тясно сътрудничество със служители на „Охранителна полиция“ от деветте районни управления в София. Униформените следят стриктно както за поведението на пешеходците, така и за дисциплината на шофьорите по отношение на предимството.

Препоръки към родители и ученици

От СДВР отчитат добра комуникация с ръководствата на учебните заведения и призовават директорите да продължат да подават своевременни сигнали за нередности, за да може реакцията на полицията да бъде бърза и адекватна.

Инспектор Биков отправи и директен апел към децата – да бъдат особено внимателни при пресичане и да не използват мобилни телефони и слушалки, когато са на пътното платно, тъй като това разсейва вниманието им. Към родителите препоръката е свързана с видимостта, особено през есенно-зимния сезон: да се избягват тъмните дрехи и задължително да се осигурят светлоотразителни елементи върху раниците и якетата на учениците.