НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          СДВР отчете успех: Две години без загинали деца при катастрофи в София

          20 януари 2026 | 12:59 110
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Изключително положителна тенденция в пътната безопасност на столицата отчете „Пътна полиция“ – СДВР. През изминалите 2024 и 2025 година в София няма нито едно загинало дете при пътнотранспортни произшествия. Данните бяха представени на брифинг от инспектор Иво Биков, който подчерта, че предприетите превантивни мерки дават реални и устойчиви резултати.

          - Реклама -

          Засиленият контрол и постоянното присъствие на униформени служители продължават и през настоящата година. Само в рамките на изминалата седмица органите на реда са санкционирали 68 пешеходци за неправилно пресичане. Паралелно с това са глобени 17 водачи, които са отнели предимство на пешеходци, създавайки предпоставки за инциденти.

          Приоритет остава безопасността около училищата

          Фокусът на столичната полиция остава непроменен – опазване живота и здравето на най-малките участници в движението. Инспектор Иво Биков бе категоричен в позицията на дирекцията:

          „Засиленото полицейско присъствие в районите около училища и детски градини остава насочено към повишаване на безопасността на децата и ограничаване на пътните инциденти“.

          Според експерта превенцията се доказва като по-ефективен инструмент от последващите санкции. Децата, като най-уязвима група на пътя, остават постоянен приоритет в работата на столичната полиция.

          Анализ на риска и съвместни действия

          Разполагането на патрулите не е случайно, а се базира на детайлни анализи на трафика и инцидентите. Екипите се насочват приоритетно към рискови участъци, включително места, за които има данни за системно неправилно пресичане. В тази дейност „Пътна полиция“ работи в тясно сътрудничество със служители на „Охранителна полиция“ от деветте районни управления в София. Униформените следят стриктно както за поведението на пешеходците, така и за дисциплината на шофьорите по отношение на предимството.

          Препоръки към родители и ученици

          От СДВР отчитат добра комуникация с ръководствата на учебните заведения и призовават директорите да продължат да подават своевременни сигнали за нередности, за да може реакцията на полицията да бъде бърза и адекватна.

          Инспектор Биков отправи и директен апел към децата – да бъдат особено внимателни при пресичане и да не използват мобилни телефони и слушалки, когато са на пътното платно, тъй като това разсейва вниманието им. Към родителите препоръката е свързана с видимостта, особено през есенно-зимния сезон: да се избягват тъмните дрехи и задължително да се осигурят светлоотразителни елементи върху раниците и якетата на учениците.

          Изключително положителна тенденция в пътната безопасност на столицата отчете „Пътна полиция“ – СДВР. През изминалите 2024 и 2025 година в София няма нито едно загинало дете при пътнотранспортни произшествия. Данните бяха представени на брифинг от инспектор Иво Биков, който подчерта, че предприетите превантивни мерки дават реални и устойчиви резултати.

          - Реклама -

          Засиленият контрол и постоянното присъствие на униформени служители продължават и през настоящата година. Само в рамките на изминалата седмица органите на реда са санкционирали 68 пешеходци за неправилно пресичане. Паралелно с това са глобени 17 водачи, които са отнели предимство на пешеходци, създавайки предпоставки за инциденти.

          Приоритет остава безопасността около училищата

          Фокусът на столичната полиция остава непроменен – опазване живота и здравето на най-малките участници в движението. Инспектор Иво Биков бе категоричен в позицията на дирекцията:

          „Засиленото полицейско присъствие в районите около училища и детски градини остава насочено към повишаване на безопасността на децата и ограничаване на пътните инциденти“.

          Според експерта превенцията се доказва като по-ефективен инструмент от последващите санкции. Децата, като най-уязвима група на пътя, остават постоянен приоритет в работата на столичната полиция.

          Анализ на риска и съвместни действия

          Разполагането на патрулите не е случайно, а се базира на детайлни анализи на трафика и инцидентите. Екипите се насочват приоритетно към рискови участъци, включително места, за които има данни за системно неправилно пресичане. В тази дейност „Пътна полиция“ работи в тясно сътрудничество със служители на „Охранителна полиция“ от деветте районни управления в София. Униформените следят стриктно както за поведението на пешеходците, така и за дисциплината на шофьорите по отношение на предимството.

          Препоръки към родители и ученици

          От СДВР отчитат добра комуникация с ръководствата на учебните заведения и призовават директорите да продължат да подават своевременни сигнали за нередности, за да може реакцията на полицията да бъде бърза и адекватна.

          Инспектор Биков отправи и директен апел към децата – да бъдат особено внимателни при пресичане и да не използват мобилни телефони и слушалки, когато са на пътното платно, тъй като това разсейва вниманието им. Към родителите препоръката е свързана с видимостта, особено през есенно-зимния сезон: да се избягват тъмните дрехи и задължително да се осигурят светлоотразителни елементи върху раниците и якетата на учениците.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          „Рудозем – Ксанти“ вече е отворен, ще преминават автомобили до 3,5 тона

          Росица Николаева -
          С официална церемония беше открит пътният участък от Димарио до българо-гръцката граница край Рудозем. С пускането в експлоатация на пътната отсечка се отваря за...
          Политика

          Конституционният съд образува делото за оставката на Радев

          Никола Павлов -
          Днес, 20.01.2026 г., Конституционният съд образува дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на...
          Политика

          „Личен сблъсък“: Бивш министър поиска отговори от ГЕРБ и ПП-ДБ за ДПС и Радев

          Никола Павлов -
          Коалиция „Синя България“ ще настоява за ясен и категоричен отговор от ГЕРБ дали може да се дистанцира от ДПС, както и от ПП-ДБ –...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions