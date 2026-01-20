НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Сергей Лавров: ЕС отново се опитва да измисли конструкция срещу Русия

          20 януари 2026 | 11:47 60
          Сергей Лавров
          Сергей Лавров
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Европейският съюз отново се опитва да измисли конструкция срещу Русия, призовавайки за създаване на система за сигурност с участието на Украйна. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция, обобщаваща руската дипломатическа дейност през 2025 г., предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Европейският съюз, между другото, също е по същество част от евроатлантическата концепция, защото последните му споразумения с НАТО напълно елиминират независимостта на ЕС, въпреки че сега се опитват по някакъв начин да я възстановят. Има призиви за създаване на система за сигурност без САЩ, сякаш да се каже: „Ето Европа“. Между другото, казват, че Украйна трябва да бъде органично интегрирана в тази система. Така че, отново, има дискусии за създаване на някаква конструкция срещу Руската федерация“, заяви Лавров.

          Европейският съюз отново се опитва да измисли конструкция срещу Русия, призовавайки за създаване на система за сигурност с участието на Украйна. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция, обобщаваща руската дипломатическа дейност през 2025 г., предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Европейският съюз, между другото, също е по същество част от евроатлантическата концепция, защото последните му споразумения с НАТО напълно елиминират независимостта на ЕС, въпреки че сега се опитват по някакъв начин да я възстановят. Има призиви за създаване на система за сигурност без САЩ, сякаш да се каже: „Ето Европа“. Между другото, казват, че Украйна трябва да бъде органично интегрирана в тази система. Така че, отново, има дискусии за създаване на някаква конструкция срещу Руската федерация“, заяви Лавров.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Уникалния празник Дядовден отбелязват в русенското село Черешово

          Росица Николаева -
          Единственият у нас празник Дядовден по традиция се отбелязва на 22 януари в русенското село Черешово. Това е най-малкото населено място на община Сливо...
          България

          Проф. Пламен Киров: Процедурата за служебен кабинет ще се забави след оставката на Радев

          Дамяна Караджова -
          Конституционният съд ще се събере на заседание и ще гласува решение за прекратяване на мандата на президента Румен Радев
          Война

          Тръмп не възнамерява да се среща със Зеленски в Давос

          Иван Христов -
          Ситуацията с Гренландия преобърна хода на Световния икономически форум в Давос, оставяйки Украйна на заден план. Според Politico мнозина очакваха срещата на върха да...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions