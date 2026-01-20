Европейският съюз отново се опитва да измисли конструкция срещу Русия, призовавайки за създаване на система за сигурност с участието на Украйна. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция, обобщаваща руската дипломатическа дейност през 2025 г., предава ТАСС.
- Реклама -
„Европейският съюз, между другото, също е по същество част от евроатлантическата концепция, защото последните му споразумения с НАТО напълно елиминират независимостта на ЕС, въпреки че сега се опитват по някакъв начин да я възстановят. Има призиви за създаване на система за сигурност без САЩ, сякаш да се каже: „Ето Европа“. Между другото, казват, че Украйна трябва да бъде органично интегрирана в тази система. Така че, отново, има дискусии за създаване на някаква конструкция срещу Руската федерация“, заяви Лавров.
Европейският съюз отново се опитва да измисли конструкция срещу Русия, призовавайки за създаване на система за сигурност с участието на Украйна. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция, обобщаваща руската дипломатическа дейност през 2025 г., предава ТАСС.
- Реклама -
„Европейският съюз, между другото, също е по същество част от евроатлантическата концепция, защото последните му споразумения с НАТО напълно елиминират независимостта на ЕС, въпреки че сега се опитват по някакъв начин да я възстановят. Има призиви за създаване на система за сигурност без САЩ, сякаш да се каже: „Ето Европа“. Между другото, казват, че Украйна трябва да бъде органично интегрирана в тази система. Така че, отново, има дискусии за създаване на някаква конструкция срещу Руската федерация“, заяви Лавров.