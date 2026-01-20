Европейският съюз отново се опитва да измисли конструкция срещу Русия, призовавайки за създаване на система за сигурност с участието на Украйна. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция, обобщаваща руската дипломатическа дейност през 2025 г., предава ТАСС.

„Европейският съюз, между другото, също е по същество част от евроатлантическата концепция, защото последните му споразумения с НАТО напълно елиминират независимостта на ЕС, въпреки че сега се опитват по някакъв начин да я възстановят. Има призиви за създаване на система за сигурност без САЩ, сякаш да се каже: „Ето Европа“. Между другото, казват, че Украйна трябва да бъде органично интегрирана в тази система. Така че, отново, има дискусии за създаване на някаква конструкция срещу Руската федерация“, заяви Лавров.