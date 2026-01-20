Сергей Лавров: Първите седмици на 2026 година бият всички рекорди по впечатлителност

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че първите седмици на 2026 г. ще „счупят всички рекорди по впечатлителност“, посочвайки атаката на САЩ срещу Венецуела като едно от най-значимите събития, описвайки я като „брутално въоръжено нашествие“, предава ТАСС.

Руският външен министър добави, че старите правила на световната сцена са ефективно отменени и е в ход игра на „по-силният е прав“. Той заяви, че политиката на Доналд Тръмп за самостоятелно писане на правилата за международно поведение е сериозен шок за Европа.

Други изявления на Лавров на пресконференция, обобщаваща руската дипломатическа дейност през 2025 г.:

– Кризисни тенденции се натрупват в западното общество, както е показано в гренландския въпрос;

– Ако Западът иска да говори помежду си „по правилата“, това е негово право, но Русия ще говори въз основа на принципите на равенство;

– Целта за нанасяне на стратегическо поражение на Русия остава в съзнанието и плановете на европейските лидери;

– Западът се стреми към смяна на режима в Иран;

– Опитите на външни сили да дестабилизират вътрешнополитическата ситуация в Иран са дълбоко обезпокоителни;

– На фона на антируските изявления на германския канцлер Фридрих Мерц, Лавров припомни последствията от „арогантността на германското ръководство“, неколкократно в историята;

– В Япония са засилени откритите дискусии за промяна на конституцията и преразглеждане на неядрения статут на страната.