Севиля не се предаде срещу Елче и навакса 2 гола пасив в края

Елче и Севиля не се победиха в последния мач от 20-ия кръг на Ла Лига, който завърши 2:2! Алейш Фебас и Херман Валера вкараха за Елче, който събра 24 точки и излезе на 8-ото място, докато Севиля, за който двете попадения реализира Акор Адамс, е 14-и с 21 точки в актива си.

На “Мануел Мартинез Валеро” домакините поведоха след четвърт час, когато Мартим Нето подаде за Алейш Фебас, който овладя топката и я прати в долния десен ъгъл с шут ог малко над 15 метра!

В 38-ата минута Батиста Менди шутира отдалеч, но уцели напречната греда на вратата на Елче. Четири минути след това Иняки Пеня се намеси при удар на Джибрил Соу.

Десет минути след началото на втората част Херман Валера се отскубна от защитата на Севиля, овладя пас на Марк Агуадо и прати топката в долния десен ъгъл за 2:0!

В 61-ата минута топката стигна до Осо след пряк свободен удар, но полседвалият му изстрел намери дясната греда.

Натискът на гостите даде резултат в 75-ата минута, когато отново Осо имаше възможност за изстрел, който се отби в напречната греда. Този път топката остана в очертанията на терена и се озова при Акор Адамс, който я прати в мрежата!

Този гол вдъхнови Севиля и гостите продължиха да притискат Елче, който се пречупи в 90-ата минута, когато Алваро Родригес игра с ръка в наказателното поле и последва дузпа. Зад топката застана Акор Адамс, който със силен изстрел не остави шанс на Иняки Пеня и донесе равенството за Севиля – 2:2!