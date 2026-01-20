НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Шараа и Тръмп обсъдиха гаранциите за правата на кюрдите след примирието в Сирия

          20 януари 2026 | 02:41 00
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сирийският президент Ахмед ал-Шараа и президентът на САЩ Доналд Тръмп са провели телефонен разговор в понеделник, в който са обсъдили гарантирането на правата на кюрдите, съобщи сирийското президентство. Разговорът се е състоял ден след като Дамаск постигна споразумение с кюрдските сили, включително прекратяване на огъня.

          В телефонния разговор Шараа и Тръмп „подчертаха необходимостта от гарантиране на правата и защитата на кюрдския народ в рамките на сирийската държава“, се казва в официалното съобщение.

          - Реклама -

          Двамата лидери са потвърдили значението на запазването на единството и независимостта на сирийската територия, както и са обсъдили сътрудничество в борбата срещу джихадистката групировка Ислямска държава.

          Те „потвърдиха важността на запазването на единството и независимостта на сирийската територия“ и обсъдиха „сътрудничество в борбата“ с Ислямска държава, допълват от сирийското президентство.

          Разговорът идва в контекста на засилените дипломатически усилия за стабилизиране на ситуацията в Северна и Източна Сирия, след като напрежението между правителствените сили и водените от кюрди формирования доведе до военни сблъсъци, последвани от крехко примирие.

          Сирийският президент Ахмед ал-Шараа и президентът на САЩ Доналд Тръмп са провели телефонен разговор в понеделник, в който са обсъдили гарантирането на правата на кюрдите, съобщи сирийското президентство. Разговорът се е състоял ден след като Дамаск постигна споразумение с кюрдските сили, включително прекратяване на огъня.

          В телефонния разговор Шараа и Тръмп „подчертаха необходимостта от гарантиране на правата и защитата на кюрдския народ в рамките на сирийската държава“, се казва в официалното съобщение.

          - Реклама -

          Двамата лидери са потвърдили значението на запазването на единството и независимостта на сирийската територия, както и са обсъдили сътрудничество в борбата срещу джихадистката групировка Ислямска държава.

          Те „потвърдиха важността на запазването на единството и независимостта на сирийската територия“ и обсъдиха „сътрудничество в борбата“ с Ислямска държава, допълват от сирийското президентство.

          Разговорът идва в контекста на засилените дипломатически усилия за стабилизиране на ситуацията в Северна и Източна Сирия, след като напрежението между правителствените сили и водените от кюрди формирования доведе до военни сблъсъци, последвани от крехко примирие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          NORAD изпраща команден самолет в американска база в Гренландия

          Красимир Попов -
          Команден самолет ще пристигне скоро в американска военна база в Гренландия за „отдавна планирани“ дейности, съобщи в понеделник NORAD. Съобщението на NORAD – съвместна американско-канадска...
          Общество

          Илон Мъск: Хората са „програмирани да умират“, но дълголетието може да бъде постигнато

          Красимир Попов -
          Американският предприемач Илон Мъск заяви, че човешкото тяло е програмирано за смърт, но въпросът с дълголетието може да бъде решен, ако това „програмиране“ бъде...
          Икономика

          „Великата слънчева стена“: Китай планира гигантска соларна електроцентрала от 100 GW в пустинята

          Красимир Попов -
          Като световен лидер във внедряването на технологии за възобновяема енергия, и по-специално слънчева енергия, Китай стартира нов мащабен проект, известен като „Великата слънчева стена“. Според...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions