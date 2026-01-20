Шараа и Тръмп обсъдиха гаранциите за правата на кюрдите след примирието в Сирия

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа и президентът на САЩ Доналд Тръмп са провели телефонен разговор в понеделник, в който са обсъдили гарантирането на правата на кюрдите, съобщи сирийското президентство. Разговорът се е състоял ден след като Дамаск постигна споразумение с кюрдските сили, включително прекратяване на огъня.

В телефонния разговор Шараа и Тръмп „подчертаха необходимостта от гарантиране на правата и защитата на кюрдския народ в рамките на сирийската държава", се казва в официалното съобщение.

Двамата лидери са потвърдили значението на запазването на единството и независимостта на сирийската територия, както и са обсъдили сътрудничество в борбата срещу джихадистката групировка Ислямска държава.

Разговорът идва в контекста на засилените дипломатически усилия за стабилизиране на ситуацията в Северна и Източна Сирия, след като напрежението между правителствените сили и водените от кюрди формирования доведе до военни сблъсъци, последвани от крехко примирие.