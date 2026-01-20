„Ще те залея с киселина“: Мъж подведен под отговорност за смъртни заплахи към съпругата си

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, който се е заканил с убийство на съпругата си. По случая вече е внесено искане за мярка „задържане под стража“.

Събраните по досъдебното производство доказателства сочат, че на 18 януари около 10:00 часа, пред заведение в търговски център в София, обвиняемият е отправил тежки заплахи към жената.

„Няма да те оставя на спокойствие, ще те залея с киселина, ще те очистя“,

ѝ казал мъжът, след което тя незабавно подала сигнал в полицията.

Предвид реалната опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, той е бил задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.