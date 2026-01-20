Сигнал за бомба на жп гарата в София вдигна полицията на крак

Задържаха 42-годишен мъж, подал фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София, съобщиха от полицията.

На 19 януари вечерта е подаден сигнал за поставеното взривно устройство. Телефонът, от който е подаден, е локализиран на територията на град Свищов.

Мъжът е установен в дома си и е задържан.

По случая се води разследване, допълниха от полицията.