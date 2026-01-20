НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Сигнал за бомба на жп гарата в София вдигна полицията на крак

          20 януари 2026 | 10:30 310
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Задържаха 42-годишен мъж, подал фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          На 19 януари вечерта е подаден сигнал за поставеното взривно устройство. Телефонът, от който е подаден, е локализиран на територията на град Свищов.

          Мъжът е установен в дома си и е задържан.

          По случая се води разследване, допълниха от полицията.

          Задържаха 42-годишен мъж, подал фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          На 19 януари вечерта е подаден сигнал за поставеното взривно устройство. Телефонът, от който е подаден, е локализиран на територията на град Свищов.

          Мъжът е установен в дома си и е задържан.

          По случая се води разследване, допълниха от полицията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Карлово и германският Зеехайм-Югенхайм официално се побратимиха

          Георги Петров -
          Кметовете на Карлово и германския град Зеехайм-Югенхайм официализираха партньорството между двете общини с подписването на меморандум за побратимяване. Историческият акт бе извършен на 16...
          Политика

          Иво Инджов: Не е подбран точният момент за оставката на Радев

          Росица Николаева -
          "Ако Румен Радев беше скочил наесен, щяха да му остават няколко месеца до края на мандата. Тогава щеше най-вероятно да се е провалило едно следващо Народно...
          Крими

          Фалшиви 100 евро за сметка за вода: Задържаха мъж в село Замфирово за опи за измама

          Дамяна Караджова -
          21-годишен мъж е платил сметката си за вода с фалшива банкнота от 100 евро, съобщиха от полицията.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions