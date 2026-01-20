НА ЖИВО
      вторник, 20.01.26
          Сирия обяви четиридневно примирие с кюрдските сили в провинция Хасака

          20 януари 2026 | 20:05
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сирийското министерство на отбраната обяви четиридневно прекратяване на огъня с кюрдските сили, след като двете страни са постигнали разбирателство относно бъдещето на предимно кюрдската провинция Хасака, предаде АФП.

          Според съобщението на ведомството, примирието влиза в сила от 20:00 ч. местно време и ще продължи четири дни. То е част от споразумение между правителството в Дамаск и водените от кюрди Сирийски демократични сили (SDF).

          От своя страна SDF потвърдиха, че са напълно ангажирани с прекратяването на огъня.

          „Обявяваме пълния ангажимент на нашите сили към прекратяването на огъня… няма да предприемаме никакви военни действия, ако нашите сили не бъдат атакувани“, се казва в тяхно изявление.

          Кюрдските сили допълват, че са готови да продължат с прилагането на споразумението, обявено от властите в Дамаск на 18 януари, като част от усилията за стабилизиране на ситуацията в Североизточна Сирия.

