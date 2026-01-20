Българската политическа сцена навлезе в коренно различна реалност, след като бившият президент Румен Радев взе решение да се впусне в активна политика. Тази стъпка, обявена „вчера“, на 19 януари 2026 г., е очаквана от мнозина и ще промени изцяло разпределението на силите, коментира политическият анализатор Слави Василев в интервю за Катя Илиева.

По думите на Василев, който открито заявява подкрепата си за проекта на Радев и намерението си да стане част от него, това решение носи „лъч, надежда, дъх, нормалност, къс свобода“ за всички българи, желаещи да живеят в различна България. Той подчертава, че Румен Радев е „най-подготвеният кандидат-лидер“, който страната е имала през последните 30 години, способен да управлява външната и вътрешната политика и да доведе до успех.

Въпреки че обществото очаква подробности за програмата и екипа на Радев, Василев обяснява, че ще има определена последователност в действията му. Като „легалист в действията си“ и институционално разбиране, Радев първо ще изчака произнасянето на решението на Конституционния съд, когато вече няма да е формално президент. Едва след това ще анонсира пред обществеността екипа си, платформата, програмата, идеологията и визията си за развитието на България. Всичко това предстои да се разгърне стъпка по стъпка.

В отговор на въпрос за ранните атаки от опонентите, които свързват Радев с „Путин, Москва и Русия“, Слави Василев ги определя като „политически партенки“. Според него тези твърдения „изплуват на повърхността като пияна мъртва от мръсна вода“, тъй като опонентите не разполагат с конкретна програма или екип, които да критикуват. Василев категорично заявява, че президентът няма намерение да променя геополитическия курс на България или да предприема резки движения по отношение на НАТО и стратегическите съюзи, наричайки подобни твърдения спекулации.

Основната цел на Румен Радев, убеден е Василев, ще бъде провеждането на политика, която да „изправи държавата ни на крака“. Това ще включва сериозен антикорупционен натиск за запушване на дупките, през които публични средства изтичат в „нечии джобове“, и стабилизиране на държавата. Василев уверява, че визията на Радев за България ще бъде безпрецедентна, тъй като никога досега не е имало толкова подготвен човек, който да има ясна идея как функционира държавата и накъде трябва да се развива.

Относно мълчанието на Делян Пеевски и опасенията от дестабилизиращи действия по време на предизборната кампания, включително евентуално използване на прокуратурата, Василев заявява, че очаква „всичко“. Предвид завладените институции в държавата, той смята, че подобни действия са възможни, но е убеден, че Румен Радев е направил правилните преценки за екипа си и за начина, по който ще участва в тази битка, за да се предпази.

Анализаторът предпочита да не коментира кои политически формации ще бъдат най-недоволни от новата ситуация, оставяйки нещата да се развият естествено. Той подчертава значението на сдържаността и последователността в политическия процес, без да се изпреварват събитията. Самият Слави Василев за първи път в живота си ще стане член на политическа партия, с което засвидетелства своето доверие към Румен Радев и неговия проект. Каква ще бъде ролята му в този проект, предстои да реши самият президент.