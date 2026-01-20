НА ЖИВО
          Социолози прогнозират: Първата цел на Радев ще бъде да има мнозинство в парламента

          20 януари 2026 | 09:57 1451
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Най-вероятно процесът по избор на служебен премиер е стопиран заради очакваната процедура по оставката на президента и произнасянето на Конституционния съд. В следващите дни ще разберем какво ще представлява неговата партия и ще видим част от лицата, които ще застанат до него. Първата цел на Радев ще бъде да има мнозинство в парламента.

          Така социологът от „Тренд” Евелина Славкова коментира последствията след заявката на президента Румен Радев за оставка от поста на държавен глава.

          Румен Радев подава оставка. Румен Радев подава оставка.

          „Съвсем естествено е в речта си президентът да говори срещу всички партии и за хората. Много е важно кой ще влезе в следващия парламент. Каузата му е срещу статуквото, предполагам, че ПП-ДБ ще използва тази линия, но тя няма да е доминираща. Румен Радев ще се опитва да се дистанцира от процеса на избор на служебен премиер. В кампанията си той ще се разграничи и от служебния кабинет като цяло”, смята Славкова.

          От своя страна социологът от агенция „Мяра” Първан Симеонов определи хода на държавния глава като смел. „Неизвестните са много. Той в речта си описа на практика всички – корупционери – вероятно визираше Борисов и Пеевски, съглашателите – участниците в сглобката, а екстремистите – радикалните формации. Не остана никой. Говори срещу всички. Математиката, ако излезе, Радев би могъл и сам да управлява в един момент. Въпросът е не дали ще има мнозинство от 121 депутати, защото може би ще са нужни 160 за промени в съдебната система. Ако влязат повече партии и резултатът му не е висок, стават още повече неизвестни. Президентът имаше 9 години да се подготви за този ход, вероятно го е направил”, коментира Симеонов.

          По думите му от година насам между ПП-ДБ и Президентството има вежлив тон. Това е следващото възможно мнозинство, но част от коалицията няма да го понесе, прогнозира социологът.

          Световните агенции: Оставката на Румен Радев подхранва спекулации за собствен политически проект Световните агенции: Оставката на Румен Радев подхранва спекулации за собствен политически проект

          Ако обаче ще се гони мнозинство от 160 депутати, вероятно ще им трябва и Борисов. Тук обаче той трябва да се разкачи от Пеевски, а не се вижда как ще се случи. Лидерът на ГЕРБ обаче ще опита да набие клин между ПП-ДБ и Румен Радев , тъкмо защото се надява, че един ден може да се окаже нужен. След тези предсрочни избори нищо не пречи да се отиде на нов вот.

          Симеонов допълни, че е нужна силна мажоритарна кампания. Все пак вероятно лицата ще са най-вече два типа – напълно непознати работещи хора по места и познати лица от служебните кабинети – например съветници и секретари.

          „Голямата опасност е дали Румен Радев ще успее да бъде политик – да прави компромиси и да се договаря”, отбеляза още социологът.

          И предупреди, че държавният глава в оставка трябва да бъде готов за множество удари.

