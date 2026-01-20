Социолози прогнозират: Първата цел на Радев ще бъде да има мнозинство в парламента

Най-вероятно процесът по избор на служебен премиер е стопиран заради очакваната процедура по оставката на президента и произнасянето на Конституционния съд. В следващите дни ще разберем какво ще представлява неговата партия и ще видим част от лицата, които ще застанат до него. Първата цел на Радев ще бъде да има мнозинство в парламента.

Така социологът от „Тренд” Евелина Славкова коментира последствията след заявката на президента Румен Радев за оставка от поста на държавен глава.

„Съвсем естествено е в речта си президентът да говори срещу всички партии и за хората. Много е важно кой ще влезе в следващия парламент. Каузата му е срещу статуквото, предполагам, че ПП-ДБ ще използва тази линия, но тя няма да е доминираща. Румен Радев ще се опитва да се дистанцира от процеса на избор на служебен премиер. В кампанията си той ще се разграничи и от служебния кабинет като цяло”, смята Славкова.

От своя страна социологът от агенция „Мяра” Първан Симеонов определи хода на държавния глава като смел. „Неизвестните са много. Той в речта си описа на практика всички – корупционери – вероятно визираше Борисов и Пеевски, съглашателите – участниците в сглобката, а екстремистите – радикалните формации. Не остана никой. Говори срещу всички. Математиката, ако излезе, Радев би могъл и сам да управлява в един момент. Въпросът е не дали ще има мнозинство от 121 депутати, защото може би ще са нужни 160 за промени в съдебната система. Ако влязат повече партии и резултатът му не е висок, стават още повече неизвестни. Президентът имаше 9 години да се подготви за този ход, вероятно го е направил”, коментира Симеонов.

По думите му от година насам между ПП-ДБ и Президентството има вежлив тон. Това е следващото възможно мнозинство, но част от коалицията няма да го понесе, прогнозира социологът.

„Ако обаче ще се гони мнозинство от 160 депутати, вероятно ще им трябва и Борисов. Тук обаче той трябва да се разкачи от Пеевски, а не се вижда как ще се случи. Лидерът на ГЕРБ обаче ще опита да набие клин между ПП-ДБ и Румен Радев , тъкмо защото се надява, че един ден може да се окаже нужен. След тези предсрочни избори нищо не пречи да се отиде на нов вот.

Симеонов допълни, че е нужна силна мажоритарна кампания. Все пак вероятно лицата ще са най-вече два типа – напълно непознати работещи хора по места и познати лица от служебните кабинети – например съветници и секретари.

„Голямата опасност е дали Румен Радев ще успее да бъде политик – да прави компромиси и да се договаря”, отбеляза още социологът.

И предупреди, че държавният глава в оставка трябва да бъде готов за множество удари.