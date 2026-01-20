Студ и тъмнина в бургаския квартал „Банево“: Жители алармират за години проблеми с тока

В неделната нощ жителите на бургаския квартал „Банево“ останаха без електричество за няколко часа при минусови температури. Проблемите с електрозахранването там не са от вчера – те продължават от години, а студеното време допълнително изостря ситуацията.

„В неделя над 3 часа бяхме без ток. На 31 декември също останахме без електричество. Имаме малки деца – едното е на 5 месеца, другото на 3 години – и това беше изключително трудно за семейството ни“, разказа жител на квартала в ефира на „Здравей, България“. - Реклама -

Недоволството в квартала нараства, като хората вече са изпратили колективна жалба с над 150 подписа до обществения посредник на Бургас. В нея те сигнализират за чести спадове и краткотрайни прекъсвания на електрозахранването, особено при повишено потребление.

„Напрежението почти през цялото време е под 200 волта, а нормата е 230 волта, плюс-минус 10%. При минусови температури, освен че имаме ниско напрежение, оставаме и без ток“, допълни друга жителка.

Много от хората споделят, че ниското напрежение води до сериозни проблеми с електроуредите.

„Уредите спират да работят, замръзна ми климатика и температурата в стаята падна. Сметките за ток на месец са страшно високи – понякога три пъти повече от преди“, разказа жителка на квартала.

Електроразпределителното дружество EVN отказа участие в ефира, но по информация на кмета на района Тодор Колев е започнала работа по смяна на трансформатори.

„В петък трябва да ги сменят в един от трафопостовете. Надявам се това да реши частично проблема“, коментира кметът.

Той подчерта още, че инвестиционната програма на EVN за тази година не предвижда ремонти в кварталите „Банево“ и „Ветрен“, въпреки увеличаващия се брой къщи и растящото потребление на електроенергия.

Жителите обаче са категорични, че търпението им се изчерпва.

„Вече сме изпратили колективна жалба и ако не се предприемат мерки, сме готови на протести“, заявиха те.

Кметът призова за спокойствие и отново насочи вниманието към електроразпределителното дружество: