Студ и тъмнина в бургаския квартал „Банево“: Жители алармират за години проблеми с тока

В неделната нощ жителите на бургаския квартал „Банево“ останаха без електричество за няколко часа при минусови температури. Проблемите с електрозахранването там не са от вчера – те продължават от години, а студеното време допълнително изостря ситуацията.
Недоволството в квартала нараства, като хората вече са изпратили колективна жалба с над 150 подписа до обществения посредник на Бургас. В нея те сигнализират за чести спадове и краткотрайни прекъсвания на електрозахранването, особено при повишено потребление.
Много от хората споделят, че ниското напрежение води до сериозни проблеми с електроуредите.
Електроразпределителното дружество EVN отказа участие в ефира, но по информация на кмета на района Тодор Колев е започнала работа по смяна на трансформатори.
Той подчерта още, че инвестиционната програма на EVN за тази година не предвижда ремонти в кварталите „Банево“ и „Ветрен“, въпреки увеличаващия се брой къщи и растящото потребление на електроенергия.
Жителите обаче са категорични, че търпението им се изчерпва.
Кметът призова за спокойствие и отново насочи вниманието към електроразпределителното дружество:
