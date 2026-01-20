НА ЖИВО
          Общество

          Студ и тъмнина в бургаския квартал „Банево": Жители алармират за години проблеми с тока

          20 януари 2026 | 10:03
          Украйна без електричество
          Украйна без електричество
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В неделната нощ жителите на бургаския квартал „Банево“ останаха без електричество за няколко часа при минусови температури. Проблемите с електрозахранването там не са от вчера – те продължават от години, а студеното време допълнително изостря ситуацията.

          „В неделя над 3 часа бяхме без ток. На 31 декември също останахме без електричество. Имаме малки деца – едното е на 5 месеца, другото на 3 години – и това беше изключително трудно за семейството ни“, разказа жител на квартала в ефира на „Здравей, България“.

          Недоволството в квартала нараства, като хората вече са изпратили колективна жалба с над 150 подписа до обществения посредник на Бургас. В нея те сигнализират за чести спадове и краткотрайни прекъсвания на електрозахранването, особено при повишено потребление.

          Комбинирана руска атака по Киев остави квартали без ток и вода при минусови температури Комбинирана руска атака по Киев остави квартали без ток и вода при минусови температури

          „Напрежението почти през цялото време е под 200 волта, а нормата е 230 волта, плюс-минус 10%. При минусови температури, освен че имаме ниско напрежение, оставаме и без ток“, допълни друга жителка.

          Много от хората споделят, че ниското напрежение води до сериозни проблеми с електроуредите.

          „Уредите спират да работят, замръзна ми климатика и температурата в стаята падна. Сметките за ток на месец са страшно високи – понякога три пъти повече от преди“, разказа жителка на квартала.

          Електроразпределителното дружество EVN отказа участие в ефира, но по информация на кмета на района Тодор Колев е започнала работа по смяна на трансформатори.

          „В петък трябва да ги сменят в един от трафопостовете. Надявам се това да реши частично проблема“, коментира кметът.

          Той подчерта още, че инвестиционната програма на EVN за тази година не предвижда ремонти в кварталите „Банево“ и „Ветрен“, въпреки увеличаващия се брой къщи и растящото потребление на електроенергия.

          Жителите обаче са категорични, че търпението им се изчерпва.

          „Вече сме изпратили колективна жалба и ако не се предприемат мерки, сме готови на протести“, заявиха те.

          Кметът призова за спокойствие и отново насочи вниманието към електроразпределителното дружество:

          „Аз съм поискал проблемът да бъде решен час по-скоро. Топката е в полето на EVN“, подчерта той.

          - Реклама -

