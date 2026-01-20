Светът на висшата мода се сбогува с Валентино – дизайнерът, който превърна красотата в своя мисия

Почина легендарният италиански моден дизайнер Валентино Гаравани. Той е издъхнал на 19 януари в резиденцията си в Рим, заобиколен от близките си. Италианецът беше на 93 години.

- Реклама -

Поклонението пред тленните му останки ще се състои от 11:00 до 18:00 часа в Piazza Mignanelli 23 на 21 и 22 януари. Погребението ще бъде в 11:00 часа в петък, 23 януари, в базиликата „Санта Мария дегли Анджели е дей Мартири“ на площад „Република“ 8 в Рим.

„Какво желаят жените? Да бъдат красиви“.

С тези думи Валентино Гаравани обобщава философията, която го води през цялата му кариера. През 1959 г. той основава своята модна къща в Рим, а през 2007 г. избира да се оттегли. Още преди ревютата, червените килими и световната слава, Валентино има една ясна цел – да прави жените красиви. Те усещат това от самото начало и го издигат сред най-големите творци на своята епоха.

Животът му е не по-малко впечатляващ от колекциите му. Роден на 11 май 1932 г. във Вогера, Валентино открива любовта си към красотата още като дете. Ключов момент настъпва в тийнейджърските му години, по време на посещение в операта в Барселона. Заобиколен от елегантни жени, облечени в червено, той осъзнава силата на този цвят и го превръща в свой вечен символ.

След обучение в Милано, през 1949 г. се премества в Париж, където учи в École des Beaux-Arts към Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Едва 17-годишен, той бързо се налага в среда, в която италианските дизайнери по това време трудно пробиват. Печели наградата Woolmark – отличие, което поставя началото и на кариерите на Ив Сен Лоран и Карл Лагерфелд. Работи в ателиетата на Jean Dessés и Guy Laroche, но амбицията му надхвърля ролята на стажант.

През 1959 г. Валентино се завръща в Италия и избира Рим – тогавашната столица на италианската висша мода. Първите му стъпки са белязани от работа върху сватбената рокля на сестра му и от запомнящи се модели, сред които рокля до коляното, покрита с тюлени рози в розово и червено – мотив, към който дизайнерът ще се връща и по-късно.

Съдбовна се оказва 1960 г., когато на Виа Венето среща Джанкарло Джамети – млад студент по архитектура. Любовта между тях се превръща в едно от най-успешните партньорства в модната индустрия. Валентино твори, Джамети управлява – комбинация, която прави марката неудържима.

Истинският пробив идва през 1967 г. с представянето на изцяло бяла колекция. В рискован момент, доминиран от цветове и хипи култура, Валентино елиминира цвета – и печели историята. Оттогава марката се превръща в символ на цяла епоха.

Сред неговите клиенти и приятели са Джаки Кенеди, Елизабет Тейлър, София Лорен, Мадона, Анди Уорхол, а рокли с негов подпис носят актриси, спечелили „Оскар“ – Джулия Робъртс, Джесика Ланг, Кейт Бланшет, Мерцедес Рюл и Джесика Танди. Джаки Кенеди остава една от най-близките му музи, носейки негови рокли както в лични, така и в исторически моменти.

През 1998 г. Валентино продава марката си за 300 милиона долара, а през 2006 г. получава Ордена на почетния легион във Франция. Година по-късно официално се сбогува с активната сцена, избирайки Рим за своето прощално дефиле – тридневно събитие с изложби, ревюта и празненства.

Валентино Гаравани остава в историята не просто като дизайнер, а като архитект на красотата, за когото елегантността е начин на живот.