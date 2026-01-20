Решението на президента Румен Радев да се оттегли от поста си предизвика моментална реакция сред водещите световни медии, които разглеждат събитието не просто като вътрешнополитически акт, а като сигнал за мащабно пренареждане на властта в България. Международните наблюдатели определят хода като безпрецедентен в новата история на страната и прогнозират директна намеса на Радев в предстоящата предизборна надпревара.

Американската информационна агенция Associated Press (AP) определя оставката като „безпрецедентен акт“ в посткомунистическата история на страната. Анализаторите на агенцията подчертават, че този ход е логично следствие от „дълбока и продължителна политическа криза“. Те припомнят контекста на събитията – масовите антикорупционни протести, които само месец по-рано доведоха до падането на правителството на Росен Желязков.

В своя анализ The Washington Post отива още по-далеч, наричайки действията на Радев „дързък политически хазарт“. Според изданието, целта на досегашния президент е да се възползва от създадения институционален вакуум и да обедини разочарованите избиратели както от левия, така и от десния политически спектър под нов флаг. Тази теза се подкрепя и от Reuters, които коментират, че оставката „подхранва спекулациите“ за създаването на собствен политически проект. Агенцията отбелязва, че въпреки предимно церемониалните функции на президентската институция, Радев е успял да изгради значителна политическа тежест чрез управлението на поредица служебни правителства.

Китайската държавна агенция Xinhua директно посочва, че оставката „разчиства пътя“ за участието на Радев в предсрочните избори. Медията цитира ключово изказване на президента: „Предстои ни битка за бъдещето на отечеството… ние сме готови, можем и ще успеем“. Позовавайки се на данни от „Алфа Рисърч“, китайските кореспонденти отбелязват нагласите на българското общество за появата на „нова политическа сила“.

От гледна точка на институционалната стабилност, Bloomberg акцентира върху историческия момент за вицепрезидента Илияна Йотова, която става първата жена президент на България. Изданието подчертава сложността на задачата пред нея – да управлява процеса по назначаване на нов служебен премиер в условията на променените конституционни правила.

Геополитическият контекст също не остава незабелязан. The Kyiv Independent анализира събитието през призмата на войната в Украйна, припомняйки „проруски залитания“ на Радев и съпротивата му срещу военната помощ за Киев. Украинското издание обаче отбелязва факта, че оставката се случва скоро след официалното приемане на България в еврозоната и Шенген.

Темата за общественото недоволство е водеща за Al Jazeera и турската Anadolu Agency. Първата акцентира върху опита на Радев да капитализира гнева срещу „мафиотските структури“, докато Anadolu поставя събитията в контекста на протестите от края на 2025 г. Според турската агенция, действията на Радев са резултат от „широк обществен консенсус срещу мафиотските структури в политиката“ и заявка за превръщането му от наблюдател в активен играч, търсещ „радикална и реална промяна“.