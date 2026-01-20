Тръмп е помогнал да бъде предотвратен бунт и бягство на джихадисти в Сирия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е съдействал за предотвратяването на бягство от затвор на европейски джихадисти в Сирия, в момент когато централното правителство води офанзива срещу кюрдските сили, отговарящи за лагерите и затворите с предполагаеми членове на Ислямска държава.

„Европейски терористи бяха в затвор. Имаше опит за бягство. И, работейки заедно със сирийското правителство и новия лидер на Сирия, те заловиха всички затворници и ги върнаха обратно в затвора“, заяви Тръмп в интервю за вестник Ню Йорк Пост. - Реклама -

Изказването идва на фона на ескалация на напрежението в Сирия, където правителствените сили настъпват срещу кюрдските формирования, които от години охраняват хиляди задържани заподозрени за връзки с „Ислямска държава“. По думите на Тръмп, координацията със сирийските власти е изиграла ключова роля за осуетяването на опита за масово бягство и за възстановяването на контрола над затворите.