НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп е помогнал да бъде предотвратен бунт и бягство на джихадисти в Сирия

          20 януари 2026 | 21:57 100
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е съдействал за предотвратяването на бягство от затвор на европейски джихадисти в Сирия, в момент когато централното правителство води офанзива срещу кюрдските сили, отговарящи за лагерите и затворите с предполагаеми членове на Ислямска държава.

          „Европейски терористи бяха в затвор. Имаше опит за бягство. И, работейки заедно със сирийското правителство и новия лидер на Сирия, те заловиха всички затворници и ги върнаха обратно в затвора“, заяви Тръмп в интервю за вестник Ню Йорк Пост.

          - Реклама -

          Изказването идва на фона на ескалация на напрежението в Сирия, където правителствените сили настъпват срещу кюрдските формирования, които от години охраняват хиляди задържани заподозрени за връзки с „Ислямска държава“. По думите на Тръмп, координацията със сирийските власти е изиграла ключова роля за осуетяването на опита за масово бягство и за възстановяването на контрола над затворите.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е съдействал за предотвратяването на бягство от затвор на европейски джихадисти в Сирия, в момент когато централното правителство води офанзива срещу кюрдските сили, отговарящи за лагерите и затворите с предполагаеми членове на Ислямска държава.

          „Европейски терористи бяха в затвор. Имаше опит за бягство. И, работейки заедно със сирийското правителство и новия лидер на Сирия, те заловиха всички затворници и ги върнаха обратно в затвора“, заяви Тръмп в интервю за вестник Ню Йорк Пост.

          - Реклама -

          Изказването идва на фона на ескалация на напрежението в Сирия, където правителствените сили настъпват срещу кюрдските формирования, които от години охраняват хиляди задържани заподозрени за връзки с „Ислямска държава“. По думите на Тръмп, координацията със сирийските власти е изиграла ключова роля за осуетяването на опита за масово бягство и за възстановяването на контрола над затворите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Фидан и Рубио са обсъдили „Съвета за мир“ в Газа и ситуацията в Сирия

          Красимир Попов -
          Турският външен министър Хакан Фидан и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са обсъдили по телефона последните развития в Сирия, както и предложената от...
          Политика

          България е на 62-ро място в света по индекс на военната мощ

          Красимир Попов -
          България заема 62-ро място в света по индекс на военната мощ, показват данните на онлайн платформата Global Firepower, предаде репортер на БГНЕС. Класацията е изготвена...
          Политика

          Лекорню прокара част от бюджета за 2026 г. без гласуване и се изправя пред вот на недоверие

          Красимир Попов -
          Френският министър-председател Себастиен Лекорню прокара част от бюджета за 2026 г. през парламента без гласуване, излагайки правителството си на вот на недоверие, след като...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions