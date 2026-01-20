НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: Готов съм да работя с Мария Корина Мачадо за бъдещето на Венецуела след свалянето на Мадуро

          20 януари 2026 | 22:09 110
          Снимка: Republic
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да работи с венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо по бъдещето на страната след военната операция на Вашингтон от 3 януари, довела до отстраняването на Николас Мадуро.

          „Разговаряме с нея. Може би ще успеем да я включим по някакъв начин. С удоволствие бих направил това,“ каза Тръмп по време на изявление в Белия дом, докато коментираше първата си година на поста.

          - Реклама -

          Изявлението идва на фона на преходния период във Венецуела, като от Вашингтон подчертават намерение за политическа и институционална стабилизация и международно сътрудничество при формирането на бъдещото управление на страната.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да работи с венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо по бъдещето на страната след военната операция на Вашингтон от 3 януари, довела до отстраняването на Николас Мадуро.

          „Разговаряме с нея. Може би ще успеем да я включим по някакъв начин. С удоволствие бих направил това,“ каза Тръмп по време на изявление в Белия дом, докато коментираше първата си година на поста.

          - Реклама -

          Изявлението идва на фона на преходния период във Венецуела, като от Вашингтон подчертават намерение за политическа и институционална стабилизация и международно сътрудничество при формирането на бъдещото управление на страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Руският вътрешен министър Колоколцев започна визита в Куба на фона на засилен натиск от САЩ

          Красимир Попов -
          Руският министър на вътрешните работи Владимир Колоколцев започна официално посещение в Куба, съобщи руското посолство в Хавана. Визитата се провежда в момент, когато Вашингтон засилва...
          Политика

          Тръмп е помогнал да бъде предотвратен бунт и бягство на джихадисти в Сирия

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е съдействал за предотвратяването на бягство от затвор на европейски джихадисти в Сирия, в момент когато централното...
          Европа

          FT: Европа започна да се съмнява в идеята за изпращане на войски в Гренландия

          Иван Христов -
          Някои европейски дипломати в частни разговори все по-често изразяват съмнения дали изпращането на войски в Гренландия не е било твърде провокативно, съобщава Financial Times....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions