Тръмп: Готов съм да работя с Мария Корина Мачадо за бъдещето на Венецуела след свалянето на Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да работи с венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо по бъдещето на страната след военната операция на Вашингтон от 3 януари, довела до отстраняването на Николас Мадуро.

„Разговаряме с нея. Може би ще успеем да я включим по някакъв начин. С удоволствие бих направил това," каза Тръмп по време на изявление в Белия дом, докато коментираше първата си година на поста.

Изявлението идва на фона на преходния период във Венецуела, като от Вашингтон подчертават намерение за политическа и институционална стабилизация и международно сътрудничество при формирането на бъдещото управление на страната.