Тръмп: Готов съм да работя с Мария Корина Мачадо за бъдещето на Венецуела след свалянето на Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да работи с венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо по бъдещето на страната след военната операция на Вашингтон от 3 януари, довела до отстраняването на Николас Мадуро.
Изявлението идва на фона на преходния период във Венецуела, като от Вашингтон подчертават намерение за политическа и институционална стабилизация и международно сътрудничество при формирането на бъдещото управление на страната.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да работи с венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо по бъдещето на страната след военната операция на Вашингтон от 3 януари, довела до отстраняването на Николас Мадуро.
Изявлението идва на фона на преходния период във Венецуела, като от Вашингтон подчертават намерение за политическа и институционална стабилизация и международно сътрудничество при формирането на бъдещото управление на страната.