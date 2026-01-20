НА ЖИВО
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
          Война

          Тръмп изрази подкрепа за единството на Сирия в разговор с Ахмед Шараа

          20 януари 2026 | 18:46
          Сирийският президент Ахмед Шараа проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, по време на който те обсъдиха развитието на събитията в Сирия и потвърдиха подкрепата си за единството на страната и усилията за борба с тероризма, съобщава „Анадолската агенция“.

          Според изявление на сирийското президентство двамата лидери са подчертали „важността на запазването на териториалното единство и независимост на Сирия“ и са изразили подкрепа за „всички усилия, насочени към постигане на стабилност“.

          В изявлението се казва, че и двете страни са подчертали необходимостта от „гарантиране на правата и защитата на кюрдския народ в рамките на сирийската държава“.

          Двамата президенти също се съгласиха „да продължат сътрудничеството си в борбата с ИДИЛ и прекратяването на произтичащата от нея заплаха“, се казва в изявлението.

          В изявлението се казва, че и двамата лидери са изразили споделен стремеж да видят „силна и обединена Сирия, способна да се справи с регионални и международни предизвикателства“.

          В разговора са разгледани и редица регионални въпроси, с акцент върху „важността да се даде на Сирия нова възможност да се движи към по-добро бъдеще“, се казва в изявлението.

          Според изявление на сирийското президентство двамата лидери са подчертали „важността на запазването на териториалното единство и независимост на Сирия“ и са изразили подкрепа за „всички усилия, насочени към постигане на стабилност“.

          В изявлението се казва, че и двете страни са подчертали необходимостта от „гарантиране на правата и защитата на кюрдския народ в рамките на сирийската държава“.

          Двамата президенти също се съгласиха „да продължат сътрудничеството си в борбата с ИДИЛ и прекратяването на произтичащата от нея заплаха“, се казва в изявлението.

          В изявлението се казва, че и двамата лидери са изразили споделен стремеж да видят „силна и обединена Сирия, способна да се справи с регионални и международни предизвикателства“.

          В разговора са разгледани и редица регионални въпроси, с акцент върху „важността да се даде на Сирия нова възможност да се движи към по-добро бъдеще“, се казва в изявлението.

